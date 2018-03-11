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Sağlık

Hastanelerin fazla aldığı fark ücretini nasıl geri alabilirsiniz?

Özel hastaneler SGK'nın ödediği tedavi ücretinin yüzde 200'ü kadar fark ücreti talep edebiliyor

11 Mart 2018 14:21

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), özel hastanelerde ödenecek muayene ücret farkını belirlemesine rağmen özel hastaneler, tedavi ücretinin yüzde 200'ü kadar ücret farkı talep edebiliyor. Vatandaşın, SGK'nın belirlediği ücretin üzerinde bir ödeme yaptıysa geri alması mümkün. 

Posta'da yer alan habere göre, özel hastaneler artan sayıya ve kaliteye bağlı olarak vatandaşın tercihi haline geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı hastaneye muayene için giden sigortalı 15 lira katkı payı ödüyor. Devlette muayene başına alınan katkı payı 5 lira. Özel hastaneler ayrıca SGK’nın ödediği tedavi ücretinin yüzde 200’ü kadar fark ücreti de talep edebiliyor.

Bir örnek vermek gerekirse; kadın hastalıkları nedeniyle özel hastaneye giden bir hasta için SGK 33.48 lira ödeme yapıyor. Hastane, bunun üstüne 66.96 liraya kadar ilave ücret talep edebiliyor. 15 lira katılım payı ise sabit ve muayene başına alınıyor. Bazı özel hastanelerin olması gerekenden fazla ücret aldığıyla ilgili çok fazla şikayetler duyuluyor. aYrıntılı fatura istEYin Muayene, ameliyat ve tedavi sonrası hastaneye yapılacak ödemelerde, mutlaka ayrıntılı fatura (hizmet dökümü) talep edilmeli. Ödemelerin fazla olup olmadığını ‘https://gss.sgk.gov.tr/OzelSHSBil gi/’ linkine girerek ‘Ne Kadar İlave Ücret Ödeyeceğim?’ kısmından sorgulayın. Ödeme fazlaysa hastaneden talep edin. Olumsuz yanıtta iadeli taahhütlü dilekçeyle talebi yineleyin.
 

Tüm iade taleplerinize olumsuz yanıt verilirse, usulsüz ücret alan hastaneyi SGK’ya bildirin. Bunun için ‘Alo 170’i arayabilir veya bizzat il ve ilçelerdeki SGK Müdürlükleri’ndeki ‘Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne başvuru yapabilirsiniz. SGK, hastaneye fazla alınan ücretin 5 katı ceza kesiyor. Hastane, fazla ücreti iade etmezse ceza 10 katına çıkıyor.

Tüm talebe rağmen hastaneden olumsuz yanıt aldıysanız ‘hakem heyeti’ne başvuru seçeneği var. Büyük şehirlerde 3610 lira, ilçe ve kasabalarda 2400 liranın altındaki alacaklar için hakem heyetlerine başvuru yapılabiliyor. Ayrıca SGK, tedavi sonrası telefonuna “Sizin adınıza hastaneye şu miktarda para ödedik” diye mesaj gönderiyor. Ödediğinizle karşılaştırın.

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