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"Alışveriş merkezleri hastanelerden daha güvenli"

Lise öğrencisi Emre Tyler Mays'ın öldürülmesinin ardından acil servislerde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması yine gündeme geldi

10 Ocak 2020 12:21

Lise öğrencisi Emre Tyler Mays’ın (17), ambulansla götürüldüğü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servis’i önünde tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi üzerine Milliyet gazetesi hastanelerin acil servislerinde güvenliğin yeterli olup olmadığını araştırdı. Konuyla ilgili olarak acil servis doktorları ve uzmanlarla konuşan Milliyet, "AVM'ler acil servislerden daha çok korunuyor" yanıtını aldı.

Milliyet gazetesi Emre Tyler Mars'ın acil servis önünde bıçaklanarak öldürülmesinin ardından güvenlik sorununu masaya yatırdı ve İstanbul'un 4 ilçesinde gece saatlerinde acil servise gidildi. Milliyet'te yer alan haberde acil servislerle ilgili şu gözlemler yapıldı: 

  • "Acillerin girişi oldukça kolay, hasta olsanız da olmasanız da herkes acillere hiçbir arama olmadan girebiliyor.
  • 1 saat boyunca acil koridorlarında hiçbir engele maruz kalmadan dolaştık. Doktorların odalarına dahi girip, çıktık.
  • Güvenlikçilerden görevlilere hiç kimse nereye ve neden geldiğimizi sormadı.

Milliyet'in haberinde daha sonra acil servisi doktorları ve uzmanların görüşlerine yer verildi.

İstanbul’un Avrupa yakasındaki bir devlet hastanesinin acil servisinde çalışan doktor, “Günde bin 600’ün üzerinde hasta geliyor. İlçe olarak şiddet potansiyeli hayli yüksek bir yeriz. Adli vakalar da çok fazla geliyor. Hastanede özel güvenlik, hastane polisi ve jandarma var fakat yeterli değil. Çünkü en büyük sıkıntımız denetim. Bu odaya nasıl rahatlıkla geldiyseniz x bir kişi de aynı şekilde girebiliyor. Bu sadece burası için de geçerli değil, hastanenin herhangi bir yerine de girmeniz mümkün. Şiddet her yerde olduğu gibi burada da çok fazla oluyor." dedi. 

“Hastanemize gün içerisinde binlerce hasta geliyor ve bu hasta sayısından fazla da hasta yakını buluyor. Her gün bir şiddet olayı karışlamanız da mümkün. Bu şiddet bazen bizlere oluyor, bazen sıra bekleyenler arasında bazen de kavga nedeniyle hastaneye gelen iki grup arasında yaşanıyor. Buna rağmen ne yazık ki güvenliğimiz yok denecek kadar az. Onlarca sağlık çalışanı katledildi, binlercesi de darp edildi. Bu ülkede doktorların birçoğu inanın farklı bir ülkede işini yapmak istiyor. Bunun nedeni siyasi ya da para değil. Tamamen can güvenliğiyle alakalı. Çünkü, eğitimliyi eğitimsize kırdırıyoruz, güvenliğimiz yok.”

"AVM’ler kadar güvenli değil"

Bir başka hastanenin memurları ise, “Birkaç gün önce dışarıda darp edilmiş birinin, yakınları burayı silahla bastılar. Hastanenin önünde üç kişi vuruldu. Mesela biz hasta ile ilgilenirken hasta yakını kırmızı alana girerek silahını gösterdi, ‘Benim hastamı kurtarmazsanız siz de burada yatarsınız’ demişti. Böyle olaylar maalesef yaşanıyor. Kapıya en azından bir X-ray cihazı konulsa en azından içimiz rahat eder. AVM’ye girmek zor ama buraya girmek silahla, bıçakla girmek çok kolay” diye konuştu.

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