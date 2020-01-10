"Alışveriş merkezleri hastanelerden daha güvenli"

Bir başka hastanenin acil doktoru ise şunları aktardı:

İstanbul’un Avrupa yakasındaki bir devlet hastanesinin acil servisinde çalışan doktor, “Günde bin 600’ün üzerinde hasta geliyor. İlçe olarak şiddet potansiyeli hayli yüksek bir yeriz. Adli vakalar da çok fazla geliyor. Hastanede özel güvenlik, hastane polisi ve jandarma var fakat yeterli değil. Çünkü en büyük sıkıntımız denetim. Bu odaya nasıl rahatlıkla geldiyseniz x bir kişi de aynı şekilde girebiliyor. Bu sadece burası için de geçerli değil, hastanenin herhangi bir yerine de girmeniz mümkün. Şiddet her yerde olduğu gibi burada da çok fazla oluyor." dedi.

“Hastanemize gün içerisinde binlerce hasta geliyor ve bu hasta sayısından fazla da hasta yakını buluyor. Her gün bir şiddet olayı karışlamanız da mümkün. Bu şiddet bazen bizlere oluyor, bazen sıra bekleyenler arasında bazen de kavga nedeniyle hastaneye gelen iki grup arasında yaşanıyor. Buna rağmen ne yazık ki güvenliğimiz yok denecek kadar az. Onlarca sağlık çalışanı katledildi, binlercesi de darp edildi. Bu ülkede doktorların birçoğu inanın farklı bir ülkede işini yapmak istiyor. Bunun nedeni siyasi ya da para değil. Tamamen can güvenliğiyle alakalı. Çünkü, eğitimliyi eğitimsize kırdırıyoruz, güvenliğimiz yok.”

"AVM’ler kadar güvenli değil"

Bir başka hastanenin memurları ise, “Birkaç gün önce dışarıda darp edilmiş birinin, yakınları burayı silahla bastılar. Hastanenin önünde üç kişi vuruldu. Mesela biz hasta ile ilgilenirken hasta yakını kırmızı alana girerek silahını gösterdi, ‘Benim hastamı kurtarmazsanız siz de burada yatarsınız’ demişti. Böyle olaylar maalesef yaşanıyor. Kapıya en azından bir X-ray cihazı konulsa en azından içimiz rahat eder. AVM’ye girmek zor ama buraya girmek silahla, bıçakla girmek çok kolay” diye konuştu.