Akdağ'ın verdiği bilgiye göre, hava ambulans sistemi hayata geçirilirken İstanbul, Ankara İzmir, Antalya, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar, Konya, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van ve Diyarbakır'da konuşlandırılacak helikopter ambulanslar için belirlenen hastanelere pist yapılacak. Bu pistler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek.



Helikopter ambulanslar için pist inşa edilecek hastaneler arasında, Ankara'daki Atatürk, Etlik Yüksek İhtisas ve Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, İstanbul'daki Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir'deki Yeşilyurt Devlet Hastanesi bulunuyor.



Helikopter ambulanslar, tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde hizmet verecek. Buna göre, bulundukları illerin yanı sıra çevre illerdeki acil hastaların da taşınacağı helikopter ambulanslar, 200 kilometrekarelik alanda hizmet verecek.



Kimler hava ambulansı ile taşınabilecek?



Sağlık Bakanlığı, hangi vakaların helikopter ambulanslarla taşınması gerektiğini de belirlemişti.



Buna göre, kara ambulansıyla ulaşılması yarım saatten daha uzun süren vakalar helikopter ambulansla taşınacak. Ancak, yarım saatten daha kısa sürede ulaşma imkanı olmakla birlikte, hayati tehlikesi bulunan hastaların naklinde de helikopter ambulanslar kullanılabilecek.



Helikopter ambulanslar, doğal afet ve olağanüstü durumlarda, adalardan ya da gemi gibi deniz ulaşımında kullanılan araçlardan hasta ya da yaralı nakli gerektiğinde, organ ve doku nakillerinde de devreye sokulacak.



Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere uygun olması şartıyla diğer ambulans hizmetlerinde olduğu gibi helikopter ambulansla nakledilen hastalardan hiçbir ücret istenmeyecek.



Helikopter ambulanslar ilk etapta bu yaz İstanbul ve Ankara'da, yıl sonuna doğru İzmir, Antalya, Erzurum, Diyarbakır ve Kayseri'de, 2009 yılı içinde ise seçilen diğer illerde hizmet vermeye başlayacak.



Ayrıca, gelecek yıl İstanbul ve Ankara ikinci helikopter ambulanslarına kavuşacak.



(AA)