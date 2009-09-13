Hastanelere 7 bin dedektif alınacak

Sağlık Bakanı Akdağ, hastanelere alınacak 7 bin dedektifi anlattı. 'Gözlemci' denilen gönüllü dedektifler hastane hastane dolaşıp, eksiklikleri bakanlığa rapor edecek. Kimliklerini açıklamaları kesinlikle yasak olacak.

Sağlık Bakanlığı, özel ve devlet hastanelerindeki eksiklikleri tespit etmek üzere 'gönüllü sağlık gözlemcileri' çalıştıracak. Yönergesi birkaç gün sonra çıkacak uygulama ile Sağlık Bakanlığı 7 bin gönüllü sağlık gözlemcisi ile sözleşme yapacak. Akşam'ın haberine göre Sağlık Bakanı Recep Akdağ, klasik hiyerarşinin genellikle sorunları ortaya çıkarma eğiliminin zayıf olduğunu vurgulayarak, 'Sivil bakışı dikkate almak istiyoruz' dedi. Kimlik verilmeyecek olan gözlemciler, kendilerini tanıtmayacak, gizlilik ilkesi çerçevesinde hareket edecek. Deşifre olan gözlemcinin sözleşmesi Sağlık Bakanlığı tarafından feshedilecek.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Akşam gazetesine konuştu. Yeni başlayacakları 'Gönüllü Sağlık Gözlemcisi' uygulamasını ilk kez açıklayan Akdağ, vatandaşın hastanelere ilişkin sıkıntılarının giderilmesi için dışarıdan bir göze ihtiyaç duyduklarını söyledi. Akdağ, böylece sivil inisiyatife fırsat vermiş olacaklarını vurgulayarak, geri dönüşüme büyük önem verdiğinin altını çizdi. SABİM ALO 184 Hattı ve Hasta Hakları Birimleri ile vatandaşın sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarının altını çizen Akdağ, 'gönüllü sağlık gözlemcisi' uygulaması ile sacayağını tamamlayacaklarını belirtti. Bakan Akdağ, yeni sistemin ayrıntılarını şöyle anlattı:

'Gönüllük esas. Bu kişilere para falan ödenmeyecek. Belli özelliklere sahip kişiler ile sözleşme imzalayacağız. Her ilçeye en az iki ve on bin nüfusa bir gözlemci düşecek şekilde seçim yapacağız. Gözlemciler, en az 25 yaşında ve ilköğretim mezunu olacak. Devlet memuru olma şartları aranacak. Yani ağır ceza veya yüz kızartıcı suç işlememe ve kamu hizmetine engel hali olmama şartı aranacak. Bu gözlemcilere kimlik verilmeyecek. Kendilerini tanıtmaları yasak olacak. Gözlemci, kesinlikle kendini ifşa etmeyecek, gizleyecek. 'Sağlık Bakanlığı'nın gönüllü sağlık gözlemcisiyim' derse aramızdaki sözleşme iptal edilecek.

Kendileri veya aile bireylerinin sağlık hizmeti alması için hastaneye gittiklerinde gördüğü eksiklikleri, sistemin işleyişiyle ilgili sıkıntıları rapor edecekler. Örneğin bekleme salonu çok dar veya havasız. Ya da bir sağlık çalışanının başındaki iş yükü çok fazla. Artık baş edemiyor. Bunu raporla bize bildirecekler. Ya da bir hastanenin veznesinde sürekli bitmeyen bir kuyruk var. Bunu bildirecekler, biz de sıkıntıları gidereceğiz.'

Sınavla alınacaklar

'Önce web sitemizde ilana çıkacağız. Başvuruda bulunan kişileri, uzaktan eğitim modülleri ve doğrudan eğitim yoluyla eğiteceğiz. Eğitimin sonunda da sınav yapacağız. Süreç, 6 ay içinde tamamlanır diye ümit ediyorum.'

'Bu sistem, klasik teftiş sistemi falan değil. Sistemi gözlemek için başvurduğumuz bir yöntem. Sistemi bağımsız biçimde görebilmek, hiyerarşinin dışında bir sivil bakışa sahip olmak, vatandaşın bakışını öğrenmek için başvurduğumuz yöntem olacak. Sağlık sistemini kendi içinde geliştirmenin yöntemi. Çünkü klasik hiyerarşi, iyi niyetli bile olsa, genellikle sorunları saklama eğilimindedir. Veya sorunları ortaya çıkarma eğilimi zayıftır.'

Netten anında rapor yazılacak

Gönüllü sağlık gözlemcileri, web tabanlı bir yazılım kullanacak. Her gözlemcinin kullanıcı adı ve şifresi olacak. Gözlemci, web üzerine çıkan forma, ilgili sağlık kurumuyla ilgili izlenimlerini yazacak. Gözlemciler, sadece izlenimlerini aktaracak.

Bu sistemin tamamlayıcı unsuru olarak ödül sistemi geliştirilecek. Gözlemcilerin raporları doğrultusunda bakanlıkta 3 ay, 6 ay ve 1 yılda toplantı yapılacak. Raporlar ışığında olumlu geri dönüş olan hastanelere ödül verilecek.

Ceza yetkileri yok

'Bu gözlemciler fahri trafik müfettişliği gibi de algılanmasın. Çünkü fahri trafik müfettişleri ceza yazma hakkına sahip. Oysa bizim gözlemcilerin yaptırım hakkı yok. Akil insanların, kendi sistemimizi içeriden inceleyip bize geri bildirim yapacakları bir sistem olacak. Sağlık Bakanlığı ve özel hastanelerden uygulamaya başlayacağız. Öbür taraflarda da inşallah yaygınlaştıracağız. Bu konudaki yönergeyi birkaç gün içinde yayımlayacağız.'