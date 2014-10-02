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Sağlık

Hastanelerde sistem çöktü, randevulu hastalar uzun kuyruk oluşturdu

Türkiye genelinde 17 hastanede barkod sistemi arızalandı. Arıza sonucu randevu alan hastaların tedavi işlemleri uzun süre yapılamadı

02 Ekim 2014 13:38

Türkiye genelinde 17 hastanede barkod sistemi arızalandı. Arıza sonucu randevu alan hastaların tedavi işlemleri yapılamıyor. Hastanelerde kuyruklar oluştu. Bu sabah İstanbul İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'ne tedavi olmak için giden randevulu hastalar kötü bir sürprizle karşılaştı. SGK'nın barkod sistemi çöktüğü için şu an hastalar tedavi olamadı. 

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, benzer sorunun 17 hastanede daha yaşandığı bildirildi. Küçük çocuğu ile sabah 8.30 da hastaneye geldiğini söyleyen H. B. "Daha iki saat daha bekleyebileceğim söylendi. Küçük çocuğum ile burada perişan oldum" dedi. Özel sektörde çalıştığını söyleyen A.Ç. ise "günler sonra randevu alabildim bugün de geldim burada sorun var. Bir daha hastaneden izin almam da zor" diye konuştu. Adının yazılmasını istemeyen bir hastane çalışanı ise benzer sorunun 17 hastanede olduğunu söyledi. Aynı çalışan, "İki ay kadar önce bütün sistem alt yapısını tek bir merkeze, Ankara 'ya bağlandı. Sıkıntının bundan kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.

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