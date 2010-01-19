Hastanelerde bugün hayat durdu

T24 - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Devrimci Sağlık-İş'in'in ortak kararıyla TBMM'de görüşülen "tam gün yasa tasarısı"na karşı gerçekleştirilen iş bırakma eylemine İstanbul, Ankara, Adana ve Afyonkarahisar'daki doktorlar destek verirken, bazı illerde vatandaşların mağdur olmamaları için iş bırakma eylemi yaşanmadı.





İstanbul'daki eylemler kapsamında tasarıyla karşı İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi'nde yürüyüş yapıldı.



İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan'ın da katıldığı eylemde, hastanenin Temel Tıp Bilimleri Bölümü önünde toplanan sağlık çalışanları, çeşitli sloganlar attı. Ardından yürüyüşe geçerek hastanenin ön kapısına gelen ve slogan atmayı sürdüren grup adına SES Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli bir basın açıklaması yaptı.



Tam gün yasa tasarısının sağlık çalışanlarının ücretlerine yönelik bir düzenleme içermediğini, hastaları hekimlere karşı kışkırttığını savunan Beydilli, ''Tasarı, sağlık çalışanlarını geçinebilmek için 7 gün 24 saat çalışmaya zorlayarak hasta güvenliğini tehlikeye atıyor. Hekimleri, daha fazla muayene, daha fazla tetkik, daha fazla ameliyat yapmaya yönlendiriyor, üniversite ve eğitim hastanelerinde eğitimin kalitesini daha da düşürüyor'' diye konuştu.



TTB Merkez Konseyi Üyesi Ali Çerkezoğlu da tasarı geri çekilene kadar Türkiye'nin her yerinde eylemlerinin süreceğini sözlerine ekledi.



Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Koşuyolu Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları da Tam Gün Yasa Tasarısı'nı protesto etti.





Ankara'daki eylem



Ankara'da ''Tam Gün Yasa Tasarısı''nı protesto eylemi öncesinde sabah saatlerinde Ankara Tabip Odasınca Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda Tam Gün Yasa Tasarısı'nın değerlendirildiği bir toplantı yapıldı.



Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Feride Aksu, toplantıda yaptığı konuşmada, Tam Gün Yasa Tasarısı'nın ''hekimin emeğinin ucuzlatılmasına yönelik olduğunu'' öne sürerek, ''Hekimler, meslek ve gelecek güvencesinin olduğu bir çalışma biçimi istiyor'' dedi.



Ankara Tabip Odası Başkanı Gülriz Ersöz de tasarının getireceği uygulamalar nedeniyle hasta güvenliğini ve uzun vadede tıp eğitimini olumsuz etkileyeceğini öne sürdü.



Toplantıya katılan bazı hekimler, tasarıya karşı görüşlerini dile getirdi. Hekimler, ''üniversitelerin altyapısının tam güne uygun olmadığını ve tıp eğitiminin aksayacağını'' ileri sürdü.





Protesto eylemi



Toplantının ardından öğle saatlerinde TTB, Ankara Tabip Odası, Türk Eczacıları Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Dev Sağlık-İş ve Tek Gıda-İş temsilcilerinin aralarında bulunduğu meslek örgütü üyeleri ilk olarak Hacettepe Hastanesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası önünde toplandı. Bir süredir Türk-İş Genel Merkezi önünde eylem yapan TEKEL işçilerinden bir grup da eyleme destek verdi.



Eyleme katılanlar Tam Gün Yasa Tasarısı'na yönelik tepki ve istemlerini dile getiren sloganlar attılar.



Ankara Tabip Odası Başkanı Gülriz Ersöz, SES Ankara Şube Başkanı İbrahim Kara Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Genel Başkanı Nezaket Özgür birer konuşma yaparak, tasarıyı protesto ettiler.



Gruptakiler, daha sonra Abdi İpekçi Parkı'na yürüdüler. Burada konuşan SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun ''Bu, yarım yasadır. Devamında Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı gelecektir. Bu da sağlığı özelleştirilerek sermayeye peşkeş çekileceğini göstermektedir'' diye konuştu.



TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaoğlu ile KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek de konuşmalarında yasal düzenlemeler yapılmadan önce meslek örgütlerinin görüşlerinin alınmasını istedi.



Bu arada, eyleme destek veren Tek Gıda-İş Genel Başkan Danışmanı Servet Akbudak da sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirterek, her türlü desteği vermeye devam edeceklerini bildirdi.



Konuşmaların ardından eyleme katılanlardan bir grup, kendilerine destek vermek için gelen TEKEL işçilerini ziyaret etmek için TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ne gitti. Abdi İpekçi Parkı'ndan TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ne gitmek için Sağlık Bakanlığı önünden geçmek isteyen TEKEL işçileri ile polisler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.





Eylem yapılmayan iller



Türk Tabibleri Birliğince ''Tam Gün Yasa Tasarısı''na karşı yurt genelinde başlatılan iş bırakma eylemine Adana ve Afyonkarahisar'daki doktorlar da destek verdi. Burdur, Isparta, Manisa, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Kırıkkale'de ise vatandaşların mağdur olmamaları için iş bırakma eylemi yaşanmadı.





Bakan Akdağ'ın açıklaması



Öte yandan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Dr. Abdullah El Rabiya ve beraberindeki heyetin kabulünde, hekimlerin Tam Gün Yasa Tasarısı'na karşı ''iş bırakma'' eylemine ilişkin bir soru üzerine, ''Aslında hekimlerin eylemi yerine tabip örgütünün gösterisi desek daha doğru olur. Türkiye'de 110 bin civarında hekimimiz var. Bu eylem çağrısına veya eylem teşebbüsüne doktorlarımızın belki yüzde 1'i bile iştirak etmiyordur'' dedi.



Büyük şehirlerde de durumun aynı olduğunu, daha önce de benzer bir durumun yaşandığını kaydeden Akdağ, şunları söyledi:



''Dolayısıyla ben değerli hekimlerimize insan sağlığını aziz bir unsur olarak bilen, insan sağlığına hizmet etmeyi çok kutsal bir vazife olarak bilen ve bu bilinçle görevlerinin başında olan bütün hekimlerimize Türk halkı huzurunda teşekkürü bir borç biliyorum. Çok ciddi bir hizmet aksaması da yoktur. Nadiren, çok nadiren eğer münferit aksamalar olursa tabii ki bunlarda hukukun konusu olacaktır. Umarım olmaz.''



Tam Gün Yasa Tasarısı'nda ön görülen ''Mesleki Zorunluluk Sigortası''na yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Akdağ, Türkiye'de son 10 yıl içinde hekim hataları sonucu mahkemelerin çok ciddi tazminatlara hükmetmeye başladıklarına dikkati çekti. Bir hekimin bunu ödemesinin mümkün olmadığını, dolayısıyla bir sigorta sisteminin oluşturulması gerektiğini kaydeden Akdağ, Türkiye'de aslında bir sigorta imkanını bulunduğunu, ancak zorunlu hale getirilmedikçe sistemin çalışmadığını söyledi. Akdağ, ''Bu sistemi mutlaka hekimlerimizin yararına geliştireceğiz'' dedi.

