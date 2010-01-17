Hastaneler salı günü çalışmayacak

T24 - Türk Tabipleri Birliği (TTB), 19 Ocak Salı günü, Meclis'te görüşülmekte olan Tam Gün Yasa Tasarısını protesto etmek için iş bırakma eylemi yapacak.





TTB tarafından daha önce yapılan açıklamada, öncelikli taleplerinin sözkonusu Tasarı'nın acilen geri çekilmesi olduğu belirtilerek, "Eylemimiz hiçbir şekilde halkımıza, hastalarımıza karşı değildir. Sağlık ocaklarında 2 TL, devlet hastanelerinde 10 TL, özel hastanelerde hem 15 TL hem de üstüne "ilave ücret' ödemek zorunda kalanlar başta olmak üzere uygulanan sağlık politikalarından zarar gören, mağdur olan bütün vatandaşlarımız davetlimizdir" denilmişti.

