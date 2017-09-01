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Hastaneler acemi kasaplarla doldu

Kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti

01 Eylül 2017 17:55

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıklarını keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Adana'da kendini yaralayan 100'e yakın kişi hastanelere başvurdu. Yalova’da sabahtan öğlene kadar kurbanlıkları keserken kendini yaralayan 35 kişi Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi gördü.

Eskişehir'de 121, Kütahya'da 114, Bilecik'te de 71 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı.

Bursa'da 551 kişi yaralandı

Bursa’da kurban bayramının ilk günü kurban keserken elini ya da bacağını kesen veya hayvanların tekme ve boynuzlarıyla yaralanan 551 kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi. 16 kamu hastanesine başvuran yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunan olmadığı kaydedildi.

Denizli'de ellerini ya da bacaklarını kesen acemi kasaplar, yine hastanelerin acil servislerini doldurdu. Denizli Devlet, Servergazi ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerine öğle saatlerine kadar 117 acemi kasap geldi.

Konya'da hastanelere başvuranların sayısı  50'yi buldu.

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