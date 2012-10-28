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Yaşam

Hastaneden kaçtı, arkadaşını bıçakladı!

Psikiyatri servisinden kaçan R.Y., 1 saat sonra parkta görüşüp tartıştığı arkadaşı N.I’yı bıçaklayarak öldürdü

28 Ekim 2012 13:38

Bursa'da meydana gelen olayda, tedavi gördüğü hastanenin psikiyatri servisinden kaçan R.Y (24), iddialara göre 1 saat sonra parkta görüşüp tartıştığı arkadaşı N. I.'yı (17) bıçaklayarak öldürdü.

Meydana gelen olay, Bursa'nın, Yıldırım İlçesi Çınarönü Mahallesi’nde dün saat 22.30 sularında bir parkta gerçekleşti.

Bursa Devlet Hastanesi’ndeki psikiyatri servisinde yaklaşık 1 haftadır tedavi gören R.Y., hastaneden kaçarak Çınarönü Mahallesi’ndeki evine gitti.

İddialara göre, bir süre sonra dışarı çıkan R.Y., oturduğu evin yakınındaki bir parkta gördüğü arkadaşı N.I. ile olan sohbeti kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üzerinde taşıdığı bıçakla N.I'yı kalbinden yaralayan R.Y. olay yerinden kaçtı.

Çevre sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri N.I'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. N.I.'nın cenazesi  Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, soruşturmayı yürüten polis ekipleri kaçan zanlıyı parkın 500 metre uzağındaki evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan R.Y.'nin yaklaşık 2 ay önce askerden geldiği ve geçen hafta sinir krizi geçirmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca hastaneye getirildiği sırada polis ve 112 Acil Servis görevlilerine saldıran R.Y.'nin tedavi altına alınmadan önce arkadaşlarına tüm mahalleyi öldüreceğini söylediği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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