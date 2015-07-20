Hastaneden ilk açıklama: Yaralılarda parça tesirli bomba izleri var

Şanlıurfa Suruç İlçesi'ndeki Amara Kültür Merkezi önünde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Suruç Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Reşat Doğan, yaralıların durumuyla ilgili açıklama yaptı. Doğan, yaralılarda parça tesirli bomba ve yanık izinin bulunduğunu söyledi.

Başhekim Yardımcısı Reşat Doğan’ın açıklaması şöyle:

‘Yanıktan parça tesirliye kadar...’

"Saldırıyı kınıyorum. Tam bir can pazarı. 30'un üzerinde yaralı geldi. 6 tanesi ölü geldi. Hastaların büyük çoğunluğu diğer hastanelerde. Yanıktan tutun parça tesirliyi kadar her türlü yaralılar var.

Tüm yaralılar ilk olarak buraya getirildi. Buradan diğer hastanelere sevk edildi. İldeki bütün arkadaşlarımız da duyarlılar. Orada gerekli müdahaleler yapılıyor.

‘Bombanın patladığı alana girdim’

Ben de bomba patladığında alana girdim. Yerde cesetler vardı ama üzerleri örtülüydü. Açmak istemedim. Çok sayıda ölü var, onu söyleyebilirim."