 HASTANEDEKİ İDDİALARLA İLGİLİ SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

\"Söz konusu olayın cumhuriyet başsavcılığımıza 3 Ekim 2017 tarihinde intikal etmesi üzerine derhal soruşturmaya başlanılmıştır\"

\"Hastanede görevli iki personel hakkında soruşturma yürütülmektedir\"

\"Çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenlerin tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır\"

\"Bu soruşturmalarla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir\"

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 2017 yılında 5 ayda yaşları 18\'in altında 39\'u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına ve durumun polise bildirilmemesi iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

\"İKİ PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEKTEDİR\"

Açıklama şu şekilde:

\"17 Ocak 2018 tarihinde çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde 01 Ocak 2017 - 24 Mayıs 2017 tarihleri arasında çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarının ilgili makamlara bildirilmediğine yönelik haberlere ilişkin, adli süreçle ilgili aşağıdaki hususların belirtilmesine gerek duyulmuştur. Söz konusu olayın cumhuriyet başsavcılığımıza 3 Ekim 2017 tarihinde intikal etmesi üzerine derhal soruşturmaya başlanılmıştır.

Olaya ilişkin TCK Madde 279 Kapsamındaki \'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi\' eyleminden dolayı hastanede görevli iki personel hakkında soruşturma yürütülmektedir\"

\"BİR CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ VE İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLMİŞTİR\"

\"Ayrıca çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları iddialarına ilişkin TCK Madde 103. uyarınca \'Çocuğun cinsel istismarı\' suçu kapsamında ayrı bir soruşturma yürütülmektedir. Çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenlerin tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır. Gerek; kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçu, gerek ise çocuğun cinsel istismarı suçlarıyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir. Bu soruşturmalarla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir\"

