Hastanede 'Yemekteyiz geliyorum' notu

T24- Gaziantep'in Nizip İlçesi Devlet Hastanesi'nde kapıya 'Yemekteyiz geliyorum' notu bırakan röntgen görevlilerinin, trafik kazasında yaralanan hastanın kapıda yarım saat beklemesine neden olduğu iddia edildi.





Olay, dün akşam iftar saatlerinde meydana geldi.





Nizip İlçesi Taşbaş Yolu'nda 63 yaşındaki Mustafa Mor yönetimindeki 27 ND 272 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı.





Bir ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Mustafa Mor ve yanındaki aynı isimli amcasının oğlu 73 yaşındaki Mustafa Mor yaralandı. Yaralı kuzenler, yoldan geçen Bekir Karabacak tarafından Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesi'ne götürüldü.





Sürücünün kuzeni Mustafa Mor'un muayenesinde sol ayağında kırıktan şüphelenen acilde görevli doktor, röntgen çekimi istedi.





Hastane görevlileri tarafından sedye ile götürülen Mustafa Mor, Röntgen Servisi kapısında 'Yemekteyiz geliyorum' yazılı notla karşılaşınca duruma tepki gösterdi.





Acı içinde Röntgen Servisi kapısında sedyede bekleyen Mustafa Mor, "Ölüyorum, kurtarın beni" feryatlarıyla görevlilerin iftar yemeğinden dönmelerini bekledi.





Yaralıları olay yerinden kendi arabasıyla Nizip Devlet Hastanesi'ne getiren ve tedavileri boyunca yalnız bırakmayan Bekir Karabacak ise, "Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Burası hastane. Kapıların kapalı kalması mı lazım? Biz de oruç tutuyoruz ve ortada bir yaralı var. Kapı kapatılmış, 'Yemekteyiz geliyorum' notu bırakılmış, Bu iş nöbetleşe yapılamaz mı?" diye tepki gösterdi.





Yaklaşık yarım saat sonra iftar yemeğinden dönen görevliler tarafından kapıların açılması ile birlikte sedyede yatan Mustafa Mor'un röntgeni çekilip, tedavisi yapıldı.





Nizip Devlet Hastanesi Başhekimi Cengiz Öztop, olayda kusur olmadığını ileri sürerek, "Röntgen merkezinde milyonlarca dolarlık cihaz var ve kapısı açık tutulup gidilemez. Kazanın tam yemek saatinde meydana gelmesi nedeniyle öyle ufak bir aksaklık olmuş" değerlendirmesi yaptı.





"DÜRÜST OL"





CHP'li Genel Başkan diyor ki "başörtüyü ben hallederim" Dürüst ol!





Benim dadaşlarım MHP'yle birlikte bir parlamentoda eğitim özgürlüğü mücadelesi veren başörtülü kızlarımız için bir anayasa değişikliği yaptık mı?411 oyla meclisten geçirdik mi? Geçirdik. Peki bunu anayasa mahkemesine kim götürdü? CHP götürdü. Bunun altında şu anda genel başkan olan beyefendinin de imzası var mıydı? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Sen benim Erzumulu dadaşımı enayi mi zannediyorsun?





Biz dertliyiz dertli. Biz bu milletin sevdalısıyız. Bu proje benim sevgili Erzurumlu kardeşlerim millet projesidir. Ahmet'in Mehmet'in projesi değildir. Darbe anayasasına hayır, milletin anayasasına evet diyeceğiz.





Hukukta iade-i itibar diye birşey var. Bütün o kardeşlerin hukuku noktasında bir mücadeleyi vermek diye birşey var. İşte biz şimdi bunun mücadelesini veriyoruz. Şimdi yetki sizde, şimdi mühür sizde.





Şimdi sözlerimi toparlıyorum. 12 Eylül Erzurum için bir milad olacak. 12 Eylül inşallah yeniden bir doğuş olacak. Gelin hep birlikte evet diyelim. Gelin bembeyaz yeni bir sayfa açalım. Unutmayın her evet demokrasiye davettir, adalete, özgürlüğe, ufuka davettir. Söz sizde, karar sizde mühür sizde. Bayramınız çifte bayram olsun."

