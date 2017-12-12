Hastanede yangın tatbikatı

REŞADİYE (Tokat), (DHA)- TOKAT\'ın Reşadiye ilçesi Devlet Hastanesi\'nde \'Hastane Afet Planı\' kapsamında düzenlenen \'olası yangında acil durum tahliye tatbikatı\' gerçeğini aratmadı.

Reşadiye Devlet Hastanesi\'nde \'Hastane Afet Planı\' kapsamında düzenlenen tatbikata Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Reşadiye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile sağlık personeli katıldı. Reşadiye Devlet Hastanesi Başhekim Vekili ve Hastane Afet Planı Başkanı Op.Dr. Turhan Dokumacıoğlu koordinasyonunda yapılan tatbikatta, senaryo gereği hastanenin otoparkında yangın çıktı. Çıkan yangında alevler zemin katta bulunan hemodiyaliz servisine sıçradı. Verilen kırmızı alarmın ardından binada bulunan hasta yakınları ve sağlık personeli güvenli şekilde tahliye edildi. Hemodiyaliz servisinde mahsur kalan 2 hasta sedyeyle bulunduğu alandan çıkartılarak, bahçede bulunan sahra hastanesine taşındı. Senaryoya göre durumu ağır olan hastalardan biri öldü. Yapılan tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Dokumacıoğlu, personel ve katılanlara teşekkür etti.



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