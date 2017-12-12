T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hastanede yangın tatbikatı

REŞADİYE (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Reşadiye ilçesi Devlet Hastanesi'nde 'Hastane Afet Planı' kapsamında düzenlenen 'olası yangında acil durum tahliye tatbikatı' gerçeğini aratmadı

12 Aralık 2017 14:41

REŞADİYE (Tokat), (DHA)- TOKAT\'ın Reşadiye ilçesi Devlet Hastanesi\'nde \'Hastane Afet Planı\' kapsamında düzenlenen \'olası yangında acil durum tahliye tatbikatı\' gerçeğini aratmadı. 
Reşadiye Devlet Hastanesi\'nde \'Hastane Afet Planı\' kapsamında düzenlenen tatbikata Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Reşadiye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile sağlık personeli katıldı. Reşadiye Devlet Hastanesi Başhekim Vekili ve Hastane Afet Planı Başkanı Op.Dr. Turhan Dokumacıoğlu koordinasyonunda yapılan tatbikatta, senaryo gereği hastanenin otoparkında yangın çıktı. Çıkan yangında alevler zemin katta bulunan hemodiyaliz servisine sıçradı. Verilen kırmızı alarmın ardından binada bulunan hasta yakınları ve sağlık personeli güvenli şekilde tahliye edildi. Hemodiyaliz servisinde mahsur kalan 2 hasta sedyeyle bulunduğu alandan çıkartılarak, bahçede bulunan sahra hastanesine taşındı. Senaryoya göre durumu ağır olan hastalardan biri öldü. Yapılan tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Dokumacıoğlu, personel ve katılanlara teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

REŞADİYE Tokat DHA TOKAT ReşadiyeDevlet HastanesiAfet PlanıDevlet Hastanesi Afet PlanıUlusal Medikal Kurtarma Ekipleri UMKE Reşadiye BelediyesiMüdürlüğüEmniyet MüdürlüğüReşadiye Devlet Hastanesi Başhekim VekiliHastane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24