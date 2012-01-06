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Hastanede silahlı saldırı: 1 ölü AĞRI (A.A)

06 Ocak 2012 22:28

-Hastanede silahlı saldırı: 1 ölü AĞRI (A.A) - 06.01.2012 - Ağrı'da, tedavi gördüğü hastanede silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü. Doğubayazıt ilçesinin Örmeli köyü Çay mezrasında henüz belirlenemeyen nedenle birkaç kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Mehmet Ölçüm (47), tedavi için İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Ağrı Devlet Hastanesine sevk edilen Ölçüm, burada uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Güvenlik güçleri, olayın şüphelilerinden olduğu iddia edilen ve saldırının ardından kaçmaya çalışan Y.S. yi gözaltına aldı.

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