Hastanede rehin tutulan milli buz hokeyicisini, gurbetçi kurtardı

Dünya Şampiyonası öncesi hazırlık maçlarına çıkan Buz Hokeyi Milli Takımı'ndan iki oyuncu maçta sakatlandıklarından dolayı kaldırıldıkları hastanede rehin kaldıkları bildirildi. Almanya'da bir kent hastanesine gönderilen sporcunun masrafları maddi yetersizlikler yüzünden ödenemeyince bir gurbetçi kefil oldu ve iki sporcunun antremana geri dönmesini sağladı.

Kamp programı

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ercan Ata'nın haberine göre, Dünya Şampiyonası öncesi hazırlık kampı yapmak için 18-27 Şubat tarihleri Almanya'nın Bad Tölz kentine giden kadın buz hokeyi milli takımı kamp programı çerçevesinde 3 hazırlık maçı oynadı.

Avusturya-Almanya milli takımlarının yanı sıra Almanya Birinci Lig Takımı München Planegg ile hazırlık maçlarına çıkan kadın takımı, rakiplerinin B takımlarıyla mücadele etmesine karşın toplamda 56 gol yerken ancak 1 gol atabildi.

Maddi yetersizlikler

Milli takımın kamp yaptığı Bad Tölz kentinde süren antrenmanlar sırasında 2 kez sakatlık yaşayan ay yıldızlı sporcular maddi olanaksızlıklar nedeniyle zor anlar yaşadığı ortaya çıktı.

Gurbetçi kefil oldu

Milli takım antrenmanı sırasında parmağından sakatlanan Betül Taygar, takım doktorunun ilk müdahelesinin ardından kent hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler sonucu ödenmesi gereken 120 avro, parasızlık nedeniyle ödenemezken, antrenmanları izlemeye gelen T.B isimli bir Türkiyelinin kefil olması sonrasında milli sporcu gece geç saatlerde tekrar kampa katılabildi.

Milli takımda bir başka hastane skandalı da München Planegg takımıyla yapılan maçta yaşandı. 2. Periyotta Alman sporcuyla çarpışan Gizem Öztaşdelen uzun süre buzda kaldı.

Arkadaşlarının yardımıyla kenara alınan milli sporcu daha sonra kent hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler ve çekilen MR sonrasında ödenmesi gereken 300 avro ödenemeyince bir süre hastanede beklemek zorunda kalan sporcunun hastane masrafı, takım içinde toplanan paranın hastaneye götürülmesi sonucunda ay yıldızlı buz hokeyci gecenin ilerleyen saatlerinde kampa dönebildi.

Alınan bilgiye göre, kampta bulunan kafile başkanı dahil kimsede para bulunmadığı kampın, Almanya'da yaşayan bir Türkiyelinin yardımlarıyla tamamlanabildiği öğrenildi.