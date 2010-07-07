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Yaşam

Hastanede porno film

Londra'da "büyük bütçeli" bir porno filmi çekmek isteyen yönetmen, çekimler için Londra'nın önemli hastanelerinden biriyle anlaştı.

07 Temmuz 2010 03:00

T24- Londra'da yaşanan skandalda, "büyük bütçeli" bir porno filmi çekmek isteyen yönetmen, çekimler için Londra'nın önemli hastanelerinden biriyle anlaştı.

Hastanenin o anda kullanılmayan koğuşlarından birinde çekilen porno film, alınan bilgiye göre hastaneye büyük gelir kaynağı sağladı.

Avam Kamarası'nda konuşan milletvekili Penny Mordaunt yaşananları "Kensington ve Chelsea Konseyinin başkanıyken, hastanelerimizden birinin kapalı durumda ama tüm ekipmanlara sahip bir koğuşunun film seti olarak kiralandığını öğrendim." diyerek anlattı ve devam etti: "Daha da kötüsü, sözkonusu film pornografikti. Çekilen filmi gördüğümü söylemem, ancak hastaneye büyük gelir kaynağı sağladığını öğrendim."

Mordaunt, olayın yaşandığı hastanenin adını vermezken, yetkililer olayın 2002 yılından önce yaşanmış olduğunu doğruladılar.

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