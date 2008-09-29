Hastanede özel güvenlikçi terörü

Gaziantep'te Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde görevli özel güvenlik görevlileri, ambulansın geç gelmesine tepki gösteren bir hastanın yakınlarına copla saldırdı, kavgayı görüntüleyen kameramanı tartakladı.



Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi önünde sevk edilen bir hasta için beklenen ambulansın gelmemesine sinirlenen yakınları, acil servis önünde tartıştıkları özel güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Bir hasta yakınını odaya kapatıp copladığı iddia edilen güvenlik görevlileri, olayı görüntüleyen yerel televizyon kameramanını morgun da bulunduğu bodrum katında bir odaya kilitleyip, görüntü kasetini almaya çalıştı.



Şanlıurfa'da oturan 65 yaşındaki Dursun Levent adlı kadın hasta, dün Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’ne getirildi. Midesinde delik olan Levent, Acil Servis'te yapılan müdahalenin ardından tedavisi için Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak sedyeye yatırılan kadın, yaklaşık 1 saat Acil Servis önünde ambulans bekledi. Buna sinirlenen hastanın yakınları, özel güvenlik görevlileriyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 görevli, iddiaya göre coplarla hasta yakınlarına vurdu. Polis kavgayı önlemeye çalışırken, güvenlik görevlileri bir hasta yakınını odaya götürüp dövdü. Bunun üzerine hasta yakınları ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Kavgayı sedyede izleyen hasta kadın, daha sonra ambulansın gelmesiyle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yer olmadığı için kabul edilmeyen Dursun Levent, tekrar getirildiği Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilip yoğun bakıma alındı.



Kameramanı odaya kilitlediler



Bu arada özel güvenlik görevlilerinin coplarla hasta yakınlarına vurma anını görüntüleyen yerel Kanal 5 Televizyonu kameramanı Süleyman Doğan da güvenlik görevlilerinin hışmına uğradı. Özel güvenlik görevlileri, kameraman Süleyman Doğan'ı da tartaklayarak, zorla hastanenin morgunun da bulunduğu bodrum katına indirmek istedi. Hastane içerisinde onlarca personelin gözü önünde yaşanan olayda, kameraman Süleyman Doğan, direnmesine ve “Polis yok mu?” diye bağırmasına rağmen 4 özel güvenlik görevlisi tarafından zorla hastanenin bodrum katına indirilerek bir odaya kilitlendi. Burada özel güvenlik görevlileri kameramanı tehdit ederek çektiği kaseti istedi, ancak sonuç alamadı. Kameramanın kaseti vermemesi üzerine “Yayınlarsan senin için iyi olmaz, bu hastane civarında gezemezsin” diye tehditler yağdırdı. Güvenlik görevlileri bir süre sonra kameramanı bıraktı. Kameramanın zorla aşağıya indirilmesi ve konuşmalar da açık bıraktığı kendi kamera kayıtlarında yer aldı.

Hasta yakınları ile kameramanın şikâyetçi olmamasına karşın, İl Sağlık Müdürlüğü, gelişmelerle ilgili idari soruşturma başlattı.



(DHA)

