Hastanede muhalif TV kanallarının izlenmesinin engellendiği iddia edildi

Tekirdağ Şehir Hastanesinde KRT, Fox, TELE1 ve Halk TV'nin televizyonlardan silindiği, izlenmesinin engellendiği iddia edildi.

Tekirdağ Şehir Hastanesinde yatan bir hasta, “Televizyon seyrediyoruz ama istediğimiz televizyon kanalını seyredemiyoruz. Şehir Hastanesi, şimdiden politikaya alet olmuş. Biz hastayız, morale ihtiyacımız var. Hükümetin havuz medyasını seyretmek istemiyoruz. İlk aklımıza gelen kanal FOX TV. Ancak FOX TV’nin yanı sıra HALK TV, KRT ve TELE1 gibi kanalları da seyretmek mümkün değil. İşi tam politize etmişler.” dedi.

HaberTrak gazetesinden Cenap Kürümoğlu'nun haberine göre, olaya ilk başta inanamadığını belirten gazeteci, "Baştan inanamadım. Ancak arkadaşımın, “Oğluma da kanalları arattırdım. Fakat o da bulamadı.” Deyince inandım. Zira oğlu, bilgisayar ve TV işleri yapıyor. Takılması bulamaması mümkün değil. Kısacası rezalet. Hastanenin açıldığı ilk günlerde hastalara karşı böyle bir tavır alınması ayıp. Hastanede bile insanlar, özgürce TV seyredemiyor. Bu işin, düzeltilmesini bekliyoruz. Rezalete son verilsin" değerlendirmesinde bulundu.