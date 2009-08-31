Hastanede ilaçla uyutup tecavüz etti

Bakırköy Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan bir kadın, yemeğine ilaç konularak kendisine tecavüz edildiğini ileri sürdü.



İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan bir kadın, hastanenin temizlik işçisi tarafından tecavüze uğradığını ve çıplak görüntülerinin cep telefonuyla çekilerek şantaj yapıldığını iddia etti. 29 yaşındaki kadın, aynı hastanede temizlik işçisi olarak çalışan S.K.'nin hastanenin içinde bulunan bir odada kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, S.K.'yi gözaltına aldı.



'Yemek getirip bayılttı'



S.K'nin kendisine yemek getirdiğini ve yemeği yedikten sonra kendinden geçtiğini iddia eden genç kadın, "Çalıştığım birimin arka tarafında bulunan odada beraber yemek yedik. Daha sonra kendimden geçmişim ve kalktığımda çıplaktım. Tecavüze uğradım. Benim çıplak görüntülerimi de cep telefonuna çekerek şantaj yaptı. Beni beraber olmamız için zorladı" dedi.



'İlişkiye ben zorlamadım'



İddiaları kabul etmeyen S.K., kadınla kendi isteği ile birlikte olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen S.K. buradaki ifadesinde, "Ben hiç bir şeye zorlamadım. Cep telefonundaki görüntüleri ikimiz de istediğimiz için çektik. Çıplak görüntüler sadece benim değil onun telefonunda da mevcut. Şantaj için değil fantezi için" dedi. S.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.