Hastanede ilaçla uyutup tecavüz etti

Bakırköy Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan bir kadın, yemeğine ilaç konularak kendisine tecavüz edildiğini ileri sürdü.
İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan bir
kadın, hastanenin temizlik işçisi tarafından tecavüze uğradığını ve
çıplak görüntülerinin cep telefonuyla çekilerek şantaj yapıldığını
iddia etti. 29 yaşındaki kadın, aynı hastanede temizlik işçisi olarak
çalışan S.K.'nin hastanenin içinde bulunan bir odada kendisine tecavüz
ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, S.K.'yi gözaltına aldı.
'Yemek getirip bayılttı'
S.K'nin kendisine yemek getirdiğini ve yemeği yedikten sonra kendinden
geçtiğini iddia eden genç kadın, "Çalıştığım birimin arka tarafında
bulunan odada beraber yemek yedik. Daha sonra kendimden geçmişim ve
kalktığımda çıplaktım. Tecavüze uğradım. Benim çıplak görüntülerimi de
cep telefonuna çekerek şantaj yaptı. Beni beraber olmamız için zorladı"
dedi.
'İlişkiye ben zorlamadım'
İddiaları kabul etmeyen S.K., kadınla kendi isteği ile birlikte
olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy
Adliyesi'ne sevk edilen S.K. buradaki ifadesinde, "Ben hiç bir şeye
zorlamadım. Cep telefonundaki görüntüleri ikimiz de istediğimiz için
çektik. Çıplak görüntüler sadece benim değil onun telefonunda da
mevcut. Şantaj için değil fantezi için" dedi. S.K. tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldı.