Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan çocuğun 'babası' tutuklandı

Diyarbakır'da 16 yaşındaki çocuğun rahatsızlığı nedeniyle annesi tarafından götürüldüğü hastanede hamile olduğu ortaya çıkınca gözaltına alınan baba Ş.Ş., tutuklandı. Çocuğun ifadesinde 2 yıldır babasının cinsel istismarına uğradığını söylediği belirtildi.

Olay, 20 Ağustos'ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden çocuk yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi. Çocuğun babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi. Hastaneye Çocuk Şube ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler çocuk ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

‘Baba’ tutuklandı

Olayın ardından ifadesi alınan çocuk, babasının cinsel istismarına uğradığını söyledi. İfadenin ardından gözaltına alınan ‘baba’ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çocuğun psikolog uzmanlar eşliğinde alınan ifadesinde babasının 2 yıldır cinsel istismarına uğradığını belirterek, zor günler geçirdiğini söylediği ifade edildi. (DHA)