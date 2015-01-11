Hastanede elektrik kesildi; 4 hasta ölümden döndü

Adana'da programsız elektrik kesintisi nedeniyle, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin dahiliye yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı 4 hasta ölümden döndü. Jeneratörün de arızalandığı hastanenin acil servisine bir süre hasta kabulü yapılamazken, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastalar da başka bölümlere taşındı.

Yusuf Baştuğ'un Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, kentte son 4 gündür yetersiz trafolar ve hava koşullarının da etkisiyle artan elektrik kesintileri halkı mağdur etti. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (Toroslar EDAŞ) acil arıza ekipleri oluşturmasına rağmen, meydana gelen elektrik kesintilerine vatandaşlar tepki gösterdi. Günlük 2 bin 500 hastanın tedavi gördüğü ve 3 bin 300 çalışanı bulunan bin 100 yataklı Balcalı Hastanesi'nde de önceki gün saat 16.30'da programsız elektrik kesintisi meydana geldi. Tam 9 yoğun bakım ünitesinde 200 civarında hastanın tedavi edildiği hastanenin 19 jeneratörü kesinti sırasında devreye girerken, 1 jeneratör arıza yaptı.

Solunum cihazları ile tıbbi aletler bozuldu

Arızalanan jeneratörün elektrik sağladığı dahiliye yoğun bakım servisinde, elektrikle çalışan solunum cihazları ile tıbbi aletler bozuldu. Bu nedenle servisteki adı açıklanmayan 4 hasta, diğer jeneratörlerle elektrik verilen başka yoğun bakım ünitelerine taşındı. Hastane çalışanları, hastalar ve yakınlarının büyük endişe yaşadığı kesinti nedeniyle, hastanenin yoğun bakım üniteleri ve acil servisine önceki gün saat 16.00'dan dün sabah saat 08.00'a kadar hasta kabulü yapılamadı.

Kesinti nedeniyle bilgilendirilen Adana 112 Acil İl Ambulans Servisi Başhekimliği de, olası hasta transferleri için ambulans ve sağlık ekipleriyle alarm durumuna geçti. Elektrik kesintisi sırasında hastane ameliyathanelerinde operasyon yapılmaması 'şans' olarak nitelendirilirken, hastane yönetimi arızalanan jeneratörü tamir ettirdi. Bir süre sonra da Toroslar EDAŞ yetkilileri, hastaneye elektrik verilmesini sağladı.

'Son kesinti Ağustos'tan beri yaşadığımız sıkıntıların son noktası oldu'

Yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösteren Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Taşova, şöyle devam etti:

"Önceki akşam yaşanan elektrik kesintisi, bizim Ağustos ayından beri yaşadığımız sıkıntıların son noktası oldu. Ağustos ayından itibaren Adana'da sık sık yaşanan elektrik kesintileri en çok hastaneyi vuruyor. Çünkü burası devasa bir hastane. Birçok cihaz var. Yaklaşık 200 civarında yoğun bakım hastasını takip ediyoruz ve ameliyatlar yapıyoruz. Bu tür elektrik kesintilerinde 20 jeneratörümüz devreye giriyor. Ancak çok sık kesinti olduğu için aletleri bırakın jeneratörlerde arıza çıkıyor. Hastanedeki son yaşanan olay da jeneratörlerden birinin arızalanması sonucu oldu. Elektrik kesintisi yine gün içinde çok sık olunca, arıza nedeniyle yoğun bakım ünitelerinin bir kısmını besleyen jeneratör devreye girmedi. Girmeyince, hastalarımızı diğer yoğun bakımlara nakletmek zorunda kaldık."