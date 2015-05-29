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Hastanede doktora saldırı

Vücuduna 3 kurşun isabet eden Op. Dr. Kamil Furtun, hayatını kaybetti

29 Mayıs 2015 20:08

Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. Kamil Furtun, çalıştığı hastade bir kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Bugün meydana gelen olayda, Op.Dr. Kamil Furtun odasına giderken, İsmail isimli bir kişi koridorda tabancayla ateş açtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden doktor ağır yaralandı.

Aynı hastanede hemen ameliyata alınan doktor, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırının ardından kaçan şüphelinin aynı hastanenin kantininde çalıştığı ve bir süre önce de bu hastenede tedavi gören bir yakınının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgli soruşturma başlatılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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