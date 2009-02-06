Hastanede bomba süsü verilmiş oyuncak ayı

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastenesi'nde başhekimlik katındaki tuvalette bomba süsü verilmiş oyuncak ayı bulundu.



Hastane başhekimi Dr. Ali Rıza Aydar, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde nöbetçi temizlik görevlisinin, başhekimlik katında bulunan tuvaletteki kalorifer peteğinin altına yerleştirilmiş oyuncak ayı gördüğünü hastane görevlilerine bildirdiğini, kendilerinin de durumdan kuşkulanarak polise haber verdiklerini belirten Aydar, şöyle devam etti:



"Olay yeri inceleme şubesi müdürlüğü ve bomba imha uzmanları geldi. Polis, koridorda gerekli tedbirleri aldı. Bizi de olay yerine yaklaştırmadılar.

Onlardan öğrendiğimize göre, bomba süsü verilmiş bir düzenekmiş. Bize öyle söylendi. Geniş çaplı araştırma yapılıyor. Polis, kamera görüntülerini ve diğer delilleri aldı, inceleme başlatıldı. Allah'a şükür ki herhangi bir hasar, patlama ve yaralanma olmadı. Hastalara da fazla hissettirmeden burada imha ettiler."



Öte yandan polis yetkilileri, oyuncak ayının tuvaletteki kalorifer peteğinin altına "dikkat çekici" bir biçimde yerleştirilmiş olduğunu, ancak oyuncak ayı içinde bir bomba düzeneğinin yerleştirilmiş olmadığını ve kuşkulu cisimle ilgili bir imha işleminin yapılmadığını söylediler.

Yetkililer, koridordaki kamera kayıtlarının alındığını ve geniş çaplı incelemenin başlatıldığını bildirdiler.