Hastane yangınında otopsi raporları hala açıklanmadı



BURSA Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nde geçen Mayıs ayında çıkan yangında yaşamını yitiren 8 hastanın ölüm nedenini belirleyecek otopsi raporları hala açıklanmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Onur Öymen, olaydan bu yana 4.5 ay geçmesine rağmen otopsi raporlarının açıklanmaması ile ilgili olarak, “Raporların bilinçli olarak gizlendiğinden kuşku duyuyorum” dedi.



Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nde 26 Mayıs'ta radyoloji ünitesinde çıkan yangında, genel yoğun bakım servisinde tedavi gören 8 hasta yaşamını yitirmişti. Hastaların ölüm nedeni olarak da, hastanenin 2'nci zemin katta bulunan radyoloji ünitesinde yanan elektrik kablolarından çıkan dumanın 3'üncü kattaki yoğun bakım ünitesine ulaştığı ve hastaları zehirlediği, tahliye sırasında da yaşam destek ünitesine bağlı hastaların cihazlarından çıkarıldığı iddia edilmişti.



Yangından sonra Bursa’ya gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, hastanede inceleme yapmış ve yaşamını yitiren hastaların ölüm nedenlerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaların başladığını bildirmişti. Akdağ, Adli Tıp Kurumu Başkanı’nı telefonla arayarak, otopsi sonuçlarının bir an önce çıkması için ricada bulunduğunu ve raporların en fazla 1 ay içinde açıklanacağını duyurmuştu. Ancak aradan 4.5 ay geçmesine rağmen, yangında yaşamını yitiren 8 hastanın otopsi raporları hala açıklanmadı.



Otopsi raporlarının açıklanmaması ile ilgili rahatsızlık duyduğunu belirten CHP Genel başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Onur Öymen, “Aylar geçmesine rağmen otopsi raporları açıklanmadı. Raporların bilinçli olarak gizlendiğinden kuşku duyuyorum. Bu konunun peşini bırakmayacağız. Bursa halkı sahipsiz değildir” diye konuştu.

