-Hastane yangını söndürüldü İSTANBUL (A.A) - 26.09.2011 - İki ay sonra açılması planlanan Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi inşaatında çıkan yangın, 3 saatlik çalışma sonucunda itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karayolları Mahallesi Osmanbey Caddesi'ndeki hastanenin izolasyon çalışmaları sırasında kullanılan malzemenin tutuşmasıyla çıktığı belirtilen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede binanın diğer bölümlerine yayıldı. Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Başakşehir ve Fatih başta olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, binanın yüksek katlarına aşağıdan ulaşılamadığı için yangın söndürme helikopteri de kullanıldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda, yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. 2 ay sonra açılması planlanan hastanede büyük çaplı maddi hasar oluştu. Hastane inşaatında çalışan işçilerin kaldığı çeşitli barakalar hasar gördü. Hastane inşaatı etrafında polis ekipleri önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.