Hastane ve sağlık çalışanları 17 yıldır şiddete uğruyor



Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Bilimler Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Hamit Hancı, hastane ve sağlık çalışanlarının 17 yıldır şiddete uğradığını söyledi. Çalışmalarının önemli bölümünü şiddete ayıran Hancı’ya göre, en yoğun şiddet ‘Acil servis’, ‘geriatri’,’ psikiyatri’ ve’ ‘‘yoğun bakım’ ünitelerinde yaşanıyor. Hemşirelerin diğer sağlık çalışanlarına göre, şiddete uğrama orana 3 kat fazla. Acil serviste görevli personel son 5 yılda yüzde 61’i ‘sözlü’ şiddete maruz kaldı. Yüzde 23’ü tehdit edilmiş.



Şiddete karşı korunma stratejisi hazırlayan Prof. Hancı’nın düzenlenen her etkinlikte bunu gündeme taşıdı. Doktorun, hemşire ve diğer sağlık çalışanları için korunma taktikleri şöyle:





Saldırganla göz teması kurmayın



“Saldırganla göz göze gelmeyin. En az bir kol uzunluğu kadar güvenlik mesafenizi koruyun. Ani bir hamle ile size vuramasın. Başarılı olacağınızdan emin değilseniz kaçmayın ve dövüşmeyin. Eğer bir hasta sizden uzaklaşıyor ise ısrar etmeyin onun istediği yerde durun. Gerekiyorsa hastadan korkmuş gibi görünün. Hasta saldırganlaşma eğiliminde ise yardım isteyin. Herhangi bir tehlike anında kaçmak için kapıya/çıkışa yakın durun”.





Acil kaçış kapısı olmalı



Prof. Hancı, olası şiddetin önlenmesi veya asgari zararla olayın sona erdirilebilmesi amacıyla acil durumlarda görevlilerin uyarılmasını, alarm ve izleme sistemleri, güvenlik kameraları gibi çeşitli sistemlerin kurulması gerektiğine dikkat çekiyor.



“Birçok özel hastane ve kimi kamu hastaneleri güvenliğin sağlanmasında ve takibinde kapalı devre televizyon ve kamera sistemlerini kullanmaya başladı. Bunun giderek yaygınlaşması lazım” diyen Prof. Hancı’ya göre, hastanelerde saldırıların önlenmesi için, “Acil servise girişler denetlenmeli, hastaneye girenler kontrol edilmeli, bekleme yerlerinin yanı sıra hasta yakınlarına yardımcı olunmalı, çalışanlar için dinlenme odaları ve sağlık çalışanları için acil kaçış kapıları olmalı”.





Elinde bıçakla komaya giren hasta



Hancı, şiddet olaylarının anlık ya da olaylara göre, gelişmediğine dikkat çekti ve elinde bıçakla komaya giren hasta örneği verdi. “ Hasta, karşısındakinin doktor ya da sağlık personeli olduğunu anlayamaz. Kendisine tehdit olduğunu düşünür. O nedenle, doktor, elinde bıçak olan zanlının elinden bıçağı bileğinden tutarak, bıçağın sivri ucu kendisiyle ters yönde tutarak almalı”.





Kurulu silahla gelmişse



“Dolu ve kurulu silahla gelen yaralı hastada ise yapılması gereken ise tetiğin olduğu bölüme spanç (gazlı bez) koyarak tetiğin patlaması önlenebilir. Hastanın elinden silah alınmalı”.





