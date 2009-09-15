Hastane ve eczaneleri hastalar denetleyecek

Sağlık Bakanlığı, hastaneler ile eczaneleri denetlemeye hazırlanıyor. Ama izleyeceği yol bu kez farklı. Çünkü denetimi Bakanlık yetkilileri yerine, "gönüllü hasta dedektifler" yapacak. Hazırladıkları rapora göre de, sağlık kuruluşlarına döner sermayeden az pay verilmesine kadar giden cezalar uygulanacak.

Hastane ve eczanelerin dikkatine! Sağlık Bakanlığı denetime hazırlanıyor. Hem de eşi görülmemiş bir denetime.

Çünkü denetimi yapacak olan bu kez "denetime geldik" diyen yetkililer değil, kimliği gizli hastalar. Diğer bir deyişle "gönüllü hasta dedektifler"

Sistem ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ömer Faruk Koçak, "temel amacımız sağlık hizmetlerinde katılımcılığı, vatandaşa hesap verilebilirliği ve hasta memnuniyetinin arttırılması. Sağlık sistemindeki aksaklıkları gelen şikayetlere göre çözeceğiz" dedi.

İşte bu amaçla da görevlendirilenler, hasta kuyruklarında geçen süreden, personelin hastaya muamelesine kadar pek çok konuyu gözlemleyip Bakanlığa rapor edecek. Bakanlık da bu raporları komisyonda değerlendirecek.

Sıkıntıların yaşandığı hastaneleri uyaracak. Yoğun şikayet gelen sağlık kuruluşlarına ise, döner sermayeden az pay verilmesine kadar giden cezalar uygulanacak.

7 bin gözlemciden biri olmak pek de kolay değil. Çünkü Bakanlık adaylarda pek çok özellik arıyor. 25 yaşından büyük olmak, sağlık sektörüyle iş ilişkisi olmamak bunlardan sadece birkaçı.

Gözlemci seçilenlerin de bazı şartları kabul etmesi gerekiyor. Buna göre, gözlemciler hizmetleri karşılığında Bakanlık'tan ücret almayacak. Gerçekten hasta olmadıkları halde hastaneye gidip rapor tutamayacak. Yani sırf denetim için hasta taklidi yapılmayacak.

Gözlemci olmak isteyenler Sağlık Bakanlığı'na internet üzerinden başvurabilir. Proje 6 ay içinde başlayacak. Bakanlığın planı, gözlemci sayısını ilerleyen yıllarda iki katına çıkarmak.