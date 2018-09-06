Hastane önünde dünyaya gelen bebeğin sağlık durumu iyi

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus ilçesinde, hastane önünde kamyonet içinde dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, dün Tarsus Devlet Hastanesi\'nin önünde meydana geldi. Hüseyin Aslan, doğum sancıları başlayan eşi Zehra Aslan\'ı hastaneye götürmek üzere, yakınıyla birlikte kamyonetle yola çıktı. Genç kadının sancıları yolda daha da artarken, hastane önüne gelindiğinde doğum başladı. Hüseyin Aslan ile yakını, hastane önünde, sağlık görevlilerine \"Bebek doğuyor, yetişin\" diye bağırdı. Bunun üzerine kamyonete gelen sağlık görevlileri, doğumu gerçekleştirdi. Anne ile bebek, kamyonetten çıkarılıp, hastaneye alındı. 3 kilo 350 gram ve 50 santim olarak dünyaya gelen kız bebek yenidoğan ünitesinde bakıma, anne Zeliha Aslan da Kadın Doğum Servisi\'ne alındı. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada Sağlık İl Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada ise bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Açıklama da Zehra Aslan’ın hastane bahçesinde getirildiği araç içinde doğum yaptığı da belirtilerek, şöyle denildi:

\"Hasta saat 09.51\'de bir pikap ile hastanemiz yataklı servisine gelmiştir. Hastanın araç isinde doğum eylemi başlamış olup güvenlik personeli doğumhaneye haber vermesi üzerine görev sağlık personeli doğum seti ile birlikte 4 dakikada hastanın yanına intikal etmiştir. Hasta araç içinde doğum yapmış olup, göbek kordonu görev sağlık personeli tarafından kesilerek gerekli müdahaleden bulunulmuştur. Bebek müşahede amacıyla 2 dakika içinde yenidoğan yoğun bakıma, anne ise sedyeyle beraber doğumhaneye getirilmiştir. Anne ve bebek ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmiş olup, her ikisinin de genel durumu iyidir. Şayet hastamız 112 Acil sağlık Hizmetlerine başvurmuş olsaydı daha erken müdahale şansı olabilirdi.\"



FOTOĞRAFLI