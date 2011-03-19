Hastane koridorunda bir tartışma daha

T24 - İbrahim Tatlıses yaşam mücadelesi verirken, Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız hastanede ikinci kez kavga etti.



Korumaların araya girdiği kavga hastane yönetimini de harekete geçirdi. Duruma Ahmet Tatlı el koydu. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in 20 yıllık hayat arkadaşı Derya Tuna ile 11 yıllık sevgilisi Ayşegül Yıldız hastane koridorunda ikinci kez birbirlerine girdi. Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti:



Derya Tuna dün (cuma) sabah, Tatlıses’in yattığı odanın koridorunda Ayşegül Yıldız’ı beklerken görünce çılgına döndü. “Bu kadının burada yine ne işi var” diyen Derya Tuna, Ayşegül Yıldız’a bağırmaya başladı. Yıldız da buna karşılık verince Tatlıses‘in yattığı odanın önünde sesler yükseldi, tartışma büyüdü. İki kadını odanın önünde duran korumalar araya girip güçlükle sakinleştirdi. İkinci kez gerçekleşen kavga, hastane yönetimini de harekete geçirdi. Derya Tuna, Ahmet Tatlı, Adalet Tatlı ve Melek Zübeyde’yi hastanenin toplantı odasında bir araya getiren hastane yetkilileri, aileyi sakin olmaları konusunda uyardı.







‘Siz neler yapıyorsunuz!’



Bu uyarının ardından Tatlıses’in büyük oğlu Ahmet Tatlı da aile bireylerine “Babam yaşam mücadelesi verirken siz neler yapıyorsunuz. Ayşegül kime ne yapıyor, kimseye zararı yok, hiçbir şeye karışmıyor” diyerek bu dönemi olaysız atlatmaları konusunda hepsine talimat verdi. Gazetelerde yer alan habere göre Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız birkaç gün önce hastane içinde gerginlik yaşamıştı. İddiaya göre Tuna, İbrahim Tatlıses’in yattığı yoğun bakım odasından Ayşegül Yıldız’ın çıktığını görünce çılgına dönmüş “Siz bu f... nasıl içeriye alırsınız” demişti. Bunun üzerine Yıldız da “F... sensin” diyerek karşılık vermişti.



İbrahim Tatlıses’in hayatında her zaman 1 numarada yer alan Derya Tuna, 20 yıllık hayat arkadaşının vurulması nedeniyle hayli gergin günler geçiriyor. Tuna, birkaç saatlik uykuyla günlerdir hastanede adeta nöbet tutuyor, Tatlıses’i ziyarete gelen onlarca kişiyle tek tek ilgileniyor. Bu arada Derya Tuna hastanede Adalet Tatlı ve Ayşegül Yıldız’a oda tutulduğu yönündeki soruya sinirlenerek “Yok öyle bir şey, bu haberler nerden çıkıyor. Yalan yanlış haberler yapıyorsunuz” dedi.





İbo-Ayşegül aşkını Tuna açıklamıştı



İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız’ın yolu 2000 yılında “İki iki dört eder” şarkısının klibinde kesişti. Tatlıses’in klibinde oynayan Yıldız 2002 yılında da Miss Turkey Güzellik yarışmasına katılmıştı. Ayşegül Yıldız’ın Tatlıses’le gizlice sürdürdüğü birlikteliği o yıllarda Derya Tuna açıklamış “İbo, Ayşegül’le birlikte” demişti. Bu sözler üzerine gözyaşlarına boğulan Ayşegül Yıldız ise “Bu doğru değil, o benim ağabeyim olur. Ailem rica etti, elimden tuttu, destek oldu. Onun sevgilisi değil manevi kardeşiyim” diyerek Tuna’nın iddiasını yalanlamıştı.









