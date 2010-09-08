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Yaşam

Hastane kanalizasyonundan cenin çıktı

Iğdır Devlet Hastanesinin morgunun önünden geçen kanalizasyonda 4 aylık olduğu tahmin edilen bir erkek çocuk cenini bulundu.

08 Eylül 2010 03:00

T24- Iğdır Devlet Hastanesinin morgunun önünden geçen kanalizasyonda 4 aylık olduğu tahmin edilen bir erkek çocuk cenini bulundu.


Radikal gazetesinin derlediği habere göre, bir hizmetlinin tıkanan logarın kapağını açması üzerine ceninle karşılaştı. Görevlinin haber vermesi ile birlikte cumhuriyet savcılığı olay yerinde inceleme başlattı.

Cenin hastanedeki tuvaletlerden birinden mi atıldığı yoksa başka bir yerden mi geldiği çok yönlü olarak araştırılıyor. Hastane yetkilileri, “Sabah saatlerinde hastanenin temizlik işlerinde görevli bir personel morgun önünden geçmekte olan logar kapağını açınca cenini görüyor. Olay sacılığa bildirildi. Polis geniş çaplı olarak araştırma başlattı” dediler.

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