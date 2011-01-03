T24 LogoT24 Logo
Gündem

HASTANE İNŞAATINDA TAVAN ÇÖKTÜ: 4 YARALI  SAKARYA (A.A)

03 Ocak 2011 18:46

-HASTANE İNŞAATINDA TAVAN ÇÖKTÜ: 4 YARALI  SAKARYA (A.A) - 03.01.2011 - Sakarya'da yapımı devam eden hastane inşaatında meydana gelen tavan çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.  Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin merkez kampüsünün yanında yapılan hastane inşaatında beton dökümü yapıldığı sırada tavanda çökme meydana geldi. Bu bölümde çalışan işçiler Emrah Ateş (24), Nedim Alasoy (30), Arif Ensen (22) ve Osman Ensen (29), çöken tavanın altında kaldı.  Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.  Yaralanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24