-HASTANE İNŞAATINDA TAVAN ÇÖKTÜ: 4 YARALI SAKARYA (A.A) - 03.01.2011 - Sakarya'da yapımı devam eden hastane inşaatında meydana gelen tavan çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin merkez kampüsünün yanında yapılan hastane inşaatında beton dökümü yapıldığı sırada tavanda çökme meydana geldi. Bu bölümde çalışan işçiler Emrah Ateş (24), Nedim Alasoy (30), Arif Ensen (22) ve Osman Ensen (29), çöken tavanın altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.