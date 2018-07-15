Hastane inşaatında göçük: 8 işçi yaralandı

Erzincan'da, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası inşaatında meydana gelen göçükte, demirlerin altında kalan 8 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden 6'sının tedavisi ayakta yapılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 kişi ayakta tedavi edildi

Olay, öğle saatlerinde Başbağlar Mahallesi’ndeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında yapımı devam eden ek bina inşaatında meydana geldi. Bu yıl temeli atılan inşaatta işçiler çalışmaya devam ederken sırada büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi. Çöken beton ve demirlerin altında 8 işçi kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu beton ve demirlerin altında sıkışan işçiler kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan 8 işçiden 6’sı ayakta tedavi edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)