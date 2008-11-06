Hastane enfeksiyonuna karşı yeni yöntem

İsveçli bilim insanları, 50 hasta üzerinde yaptıkları klinik araştırmada, yararlı (probiotik) bakteri Lactobacillus planarum 299'un tehlikeli mikropları bertaraf etmeye yaradığını saptadılar.Solunum makinelerine bağlı hastalar, havalandırma kaynaklı zatürre (VAP) hastalığına yakalanma riski altında bulunuyorlar. Cihaza bağlı olunan her gün bu hastalığa yakalanma riski yüzde 1 oranında artıyor.Enfeksiyon riskini azaltmak için doktorlar genellikle antiseptikler ve antibiyotikler kullanıyorlar ancak bunların da sakıncaları bulunuyor.Lund'daki Üniversite Hastanesi'nden Bengt Klarin'le ekibi, bu durumda "iyi bakterinin" kullanılmasının pratik bir alternatif olabileceğini belirttiler.Yapılan testlerde, hastanın ağzının milyonlarca Lp299 bakterisinin bulunduğu bir solüsyonla temizlenmesinin, "klorheksidin" antiseptiği kullanmak kadar etkili olduğu ve bir yan etkisinin bulunmadığı görüldü.Ağız mukozasına yapışan bakterinin, hastalığa yol açan bakteriye karşı savaşmaya başladığını belirten bilim insanları, bu yöntemin ağızdan uygulanan kimyasal unsurlardan daha üstün olduğunu bildirdiler.