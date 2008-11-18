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Sağlık

Hastane bakterilerinin direnci artıyor

Uzmanlar, hastanelerde bulunan ve enfeksiyonlara neden olan bir bakterinin direncinin arttığını tespit ettiler.

18 Kasım 2008 02:00

Uzmanlar, hastane ortamında bazı yüzeylerde bulunabilen ve enfeksiyonlara neden olan bir bakterinin direncinin arttığını tespit ettiler. 

Bakteriler teslim olacak

Prof. Dr. Matthew Falagas’ın ve ekibinin İngiliz “The Lancet Infectious Diseases” dergisinde yayımlanan araştırması, “Acinetobacter baumannii” (A. Baumannii) bakterisinin giderek daha büyük bir tehdit durumuna geldiğini ve kontrol altına alınmasının son derece zorlaştığını gösterdi.

Araştırmalar, “A. Baumannii”nin, bu bakteriler için kullanılan antibiyotiklere direncinin yüzde 30 arttığını ortaya koydu.

Bilim insanları, salgınları önlemek için acil önlemler alınması ve en etkili ilaç ya da tedavi yöntemlerinin bulunması gerektiği uyarısında bulunarak, ellerin yıkanması, sınırlı temas, kullanılıp atılan malzemelerin kullanılması, malzemelerin mikroptan arındırılması gibi sıkı önemlerin gerekli olduğunu vurguladılar.

Genellikle, akciğer hastalığı olan, solunum cihazına bağlı, bağışıklık sistemi zayıf veya yoğun bakımda yatan hastalar öldürücü bakteriden daha fazla etkileniyor.

Enfeksiyonların tedavisindeki en büyük sorunsa bu bakterinin güçlü antibiyotikler de dahil olmak üzere birçok antibiyotiğe direncinin son yıllarda artması.

(AA)

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