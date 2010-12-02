-HASTANE "OKULLARI" OLDU ANTALYA (A.A) - 02.12.2010 - Küçük bedenlerinde ismini dahi bilmedikleri hastalıklarla mücadele ederken, bir yandan da güzel yarınlar için hayaller kuran çocuklar, eğitimlerini hastane ortamında kurulan okulda sürdürüyor. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Ertuğ, yaptığı açıklamada, hastanede tedavi gören çocukların eğitimine ara vermemesi için 2002'den beri hastane okulunda eğitim verdiklerini söyledi. Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Ertuğ, eğitimin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendirdiği öğretmenlerin sorumluluğunda yürütüldüğünü kaydetti. Daha çok ilköğretim düzeyindeki çocuklara eğitim verdiklerini belirten Ertuğ, ''O yaş grubu çocuklar eğitimden geri kalmıyor'' dedi. Özellikle kronik böbrek hastası, kanser, kan hastalığı bulunan ve nörolojik hastalığı olan çocukların hastanede tedavisinin uzun sürdüğüne dikkati çeken Ertuğ, ''Bu çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için böyle bir sistem geliştirildi'' diye konuştu. Dönemlere göre hastanedeki okulda eğitim alan çocuk sayısının değiştiğini bildiren Halil Ertuğ, iki öğretmenin hastane okulunda görev yaptığını söyledi. İşin moral kısmı olduğuna da işaret eden Prof. Dr. Ertuğ, hastalık sürecinde çocuğun okula devam etmesinin ona güç verdiğini belirterek, ''Çocuğun hayattan izole olmaması önemli'' dedi. Okulun yanı sıra daha küçük çocuklar için oyun odası olarak hazırlanan bir bölüm de bulunduğunu kaydeden Ertuğ, tamamen gönüllü annelerin ilgilendiği başka bir yerin daha olduğunu bildirdi. Ertuğ, daha küçük yaş gurubundaki çocukların yine yaşamın içinde hastalığı ile boğuşurken sosyal açıdan hayattan izole olmaması için de oyun odası hazırladıklarını vurguladı. -ÇOCUKLARIN SENE KAYBI OLMUYOR- Hastane okulunda öğretmenlik yapan Birsel Vecel ise okulun Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olduğunu belirterek, ''Amacımız hastanede uzun süre tedavisi yapılan çocukların eğitimden geri kalmamasını sağlamak'' dedi. Çocukların karne notunu kayıtlı olduğu okula bildirdiklerini anlatan Vecel, tüm işlemleri okulların yaptığını, karne ve diplomalarının okullarda hazırlandığını söyledi. Vecel, kendilerinin birleştirilmiş sınıf gibi çalıştıklarını, çocuklara eğitim ve not verdiklerini kaydetti. Hastanede tedavisi devam ettiği için okula gidemeyen 8 yaşındaki Serhat Gün de okuldan geri kalmadığı için sevindiğini belirterek, teneffüslerde yandaki oyun salonunda arkadaşları ile oynadığını anlattı. Hastanede uzun süre tedavi görüp de okul yaşında olmayan çocuklar için hazırlanan oyun salonunda ise çocukların gelişimi için çalışmalar yapılıyor. Kreş gibi çalışan oyun salonunda çocuklar hem hastane ortamından sıkılmıyor, hem de gelişimlerini sağlayacak oyuncaklarla oynama fırsatı buluyor.