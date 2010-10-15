Hastalıklara karşı suya sabuna dokunun

T24- Bugün 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü. BM kuruluşu UNICEF, sadece ellerin düzenli yıkanmasıyla her gün binlerce çocuğun yaşamına mal olan hastalıklardan korunabileceğine dikkat çekiyor.



“El yıkamak hastalıklara karşı korur”. Bu, her ne kadar herkesçe bilinen bir gerçek olsa da, yine de ihmal ediliyor. BM çocuklara yardım kuruluşu UNICEF, düzenli el yıkamayla çeşitli hastalıkların önüne geçilebileceğine ve bu şekilde günde binlerce çocuğun hayatının kurtarılabileceğine dikkat çekiyor. Bu yılki üçüncü Dünya El Yıkama Günü'nün sloganı, 'sadece bir gün değil, hergün.'



Ellerin yıkanması gerektiğini çocuklar ana okul sıralarında öğrenmeye başlar. Suya sabuna dokunmanın önemi bu yaşlarda alışkanlığa dönüştürülmeye çalışılır. Nitekim küçük çocuklar zayıf bağışıklık sistemleri nedeniyle bulaşıcı hastalıklara karşı risk grubunda yer alıyor. Deri yoluyla bulaşan ishal ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar en fazla çocuklar için tehlike oluşturuyor. Bu nedenle böylesi bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en basit yöntemi olan su ve sabunun bir alışkanlık haline getirilmesi büyük önem taşıyor.



Yoksul ülkelerde ölüm oranları yüksek

Ancak su ve sabun gibi temel ihtiyaçların dahi bulunmadığı, yoksul ülkelerde durum daha farklı. Bu ülkelerde her yıl üç milyonun üzerinde çocuk, ishal ve zatürreeden hayatını kaybediyor. Bu sayı sıtma ve AIDS’den ölümlerin toplamından daha fazla. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü’nden Berlinli doktor Sebastian Dietrich, görev için düzenli olarak Afrika’ya gidiyor. Dietrich,"Elleri yıkamama ile ishalin bağlantılı olduğunu, bu ülkelerde taşrada yaşayan ve okula gitmeyen insanlar bilmiyor" diyerek, her seferinde ellerin yıkanmamasından kaynaklanan sorunlarla karşılatıklarını belirtti. Görevlerinden birinin elleri yıkama alışkanlığını öğretmek olduğunu belirten Dietrich sözlerini şöyle dürdürüyor, "Su ve sabun yoksa, sabunu alacak paranız yoksa, el yıkamanın önemini bilseniz bile işe yaramaz."



Küçük bir yardım için...



UNİCEF, sabunla el yıkamanın bir alışkanlık haline gelmesiyle, ishal riskinin yüzde 40, solunum yolu enfeksiyonlarının yüzde 25 oranında azaltılabileceğini vurguluyor. Bu amaçla da önemli bir kampanya yürütüyor: Hijyen paketleri. Acil durumlarda kullanmak üzere on aileye yetecek hijyen paketi, su arıtma tabletleri, bidon, kova ve sabun içeriyor. Fiyatı ise 104 euro. Kuruluş, bir parça sabunu 15 cente sağlayabiliyor. UNICEF üzerinden küçük miktarlarda bağış yaparak, yoksul ülkelerdeki insanlara yardım eli uzatmak mümkün.