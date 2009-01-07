T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Hastalıklara karşı altın kaplı ‘ilaç otobüsü’

Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir yöntemle, vücutta bulunan farklı hastalıklarla aynı tedavi seansında mücadele edilebilecek.

07 Ocak 2009 02:00

Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir yöntemle, vücutta bulunan farklı hastalıklarla aynı tedavi seansında mücadele edilebilecek.

Edinilen bilgiye göre, çok küçük altın parçaları ve infrared ışığından oluşan tedavi yöntemi ile birden çok ilaç yüklenmiş "ilaç otobüsü", kan damarlarında gezerken, hastalıklı bölgeye geldiğinde taşıdığı yükü bırakıyor, ikinci ilacı bırakmak üzere daha sonra diğer hastalıklı bölgeye hareket ediyor.

Günümüzde iki farklı ilacın taşındığı çoklu sistem mevcut ancak ilaç yüklerinin ne zaman bırakılacağının, taşıyıcı kapsüle önceden yüklenmesi gerekiyor.

Yeni teknikte taşıdığı ilacı kaplayan farklı şekillerdeki altın, gene farklı infrared dalga boylarına maruz kaldığında eriyerek ilacın ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu yöntemde ilacın bırakılma zamanı dışarıdan kontrol edilebildiği için eski yöntemdeki zamanlama sorunu ortadan kalkıyor.

Proje gelecekte ticari olarak kullanılmaya başladığında, örneğin hem AIDS hem kanser olan bir hasta, aynı seansta tedavi edilebilecek.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24