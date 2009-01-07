Hastalıklara karşı altın kaplı ‘ilaç otobüsü’

Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir yöntemle, vücutta bulunan farklı hastalıklarla aynı tedavi seansında mücadele edilebilecek.



Edinilen bilgiye göre, çok küçük altın parçaları ve infrared ışığından oluşan tedavi yöntemi ile birden çok ilaç yüklenmiş "ilaç otobüsü", kan damarlarında gezerken, hastalıklı bölgeye geldiğinde taşıdığı yükü bırakıyor, ikinci ilacı bırakmak üzere daha sonra diğer hastalıklı bölgeye hareket ediyor.



Günümüzde iki farklı ilacın taşındığı çoklu sistem mevcut ancak ilaç yüklerinin ne zaman bırakılacağının, taşıyıcı kapsüle önceden yüklenmesi gerekiyor.



Yeni teknikte taşıdığı ilacı kaplayan farklı şekillerdeki altın, gene farklı infrared dalga boylarına maruz kaldığında eriyerek ilacın ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu yöntemde ilacın bırakılma zamanı dışarıdan kontrol edilebildiği için eski yöntemdeki zamanlama sorunu ortadan kalkıyor.



Proje gelecekte ticari olarak kullanılmaya başladığında, örneğin hem AIDS hem kanser olan bir hasta, aynı seansta tedavi edilebilecek.



(AA)

