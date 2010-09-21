-HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR BURSA (A.A) - 21.09.2010 - Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Hastanenin kliniklerinin yer aldığı bloğun çatısındaki çalışma sırasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına ilk olarak üniversite itfaiyesi müdahale ederken, kısa sürede olay yerine ulaşan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının başlamasıyla, binanın üst katlarındaki hastalar tahliye edilerek, acil servis önündeki bahçeye çıkarıldı. Bu arada hastanedeki bazı cihazların da personel tarafından dışarı çıkarıldığı gözlendi. UÜ Rektörü Prof. Dr. Mete Cengiz, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, ''Söndürme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar tamamlanınca, yangının neden çıktığı araştırılacak. Yangınla birlikte hastanenin o bölümündeki hastalar hızla tahliye edildi. Yoğun bakımda yatan hastalarımız da yan taraftaki sahra hastanesine götürüldü'' dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Ali Koyuncu da hasta ziyareti için hastanede bulunduğu sırada yangının çıktığını dile getirerek, konuyla ilgili Devlet Bakanı Faruk Çelik ve Bursa Valisi Şahabettin Harput'a gerekli bilgiyi verdiğini söyledi.