Hastalarla temastan kaçının

Özellikle bahar aylarında artan üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada en önemli nokta hasta kişilerle temasın önlenmesi.



Bahar aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarına sıkça rastlanıyor. Amerikan Hastanesi Pediatri Bölümü’nden Dr. Ayla Kamburoğlu Yüksel, bu hastalıklara neden olan virüslerin çocuklara bulaşmasının önlenebilmesi için dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın hasta kişilerle temasın önlenmesi olduğunu belirtiyor.



Bahar aylarının gelmesi ile birlikte ısı ve nem değişiklikleri söz konusu olur. Bu dönemde en sık çeşitli virüslerin neden olduğu üst solunum yolu enfeksiyonları görülmektedir. Rhinovirüs, RSV, Influenza ve Adenovirüsler rastlanılan etkenlerden bazılarıdır. Bu virüsler genellikle burun akıntısı, hapşırık, öksürük, halsizlik, hafif ateş şeklinde belirtilerle seyreden üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olurlar. Psödokrup (yalancı difteri) diye adlandırılan klinik tabloya yol açarak, ses kısıklığı, kuru ve boğuk tarzda öksürüklere neden olabilen Parainfluenza tiplerine de rastlanabilir. Alerjik hastalıkların bir kısmı (saman nezlesi gibi) bahar aylarında artış gösterebilir.



Çocukları, belirtilen üst solunum yolu enfeksiyonlarından korumak için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, hasta kişilerle temasın önlenmesidir. Bu amaçla kapalı ve kalabalık ortamlara girilmekten kaçınılmalıdır. Okul içinde bulaşmayı en aza indirmek veya önlemek amacıyla hasta çocuğun okula gönderilmemesinde büyük yarar vardır. Bir çocukta bulaşıcı bir hastalık tespit edildiğinde okulun haberdar edilmesi gereklidir. Böyle bir durumda, varsa okul doktorunun veya hemşiresinin önerileri alınmalıdır.



Sınıfların düzenli havalandırılması, çocukların ortak kullanım alanlarında hijyen koşullarına dikkat edilmesi önemlidir.



Tüm hastalıklardan korunmada el yıkamanın çok önemli rolü vardır. Doğru el yıkama bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşmasını önemli ölçüde azaltır.



Hastalık ortaya çıktığında çocuk doktorunun görüşleri alınmalıdır. Klinik tablonun farklılığına göre önerilen tedavi de farklı olacaktır. Üst solunum yolunun virüs etkenli enfeksiyonlarında semptomatik tedavi yeterli olmaktadır. Ateşin düşürülmesi, tıkalı burun yollarının açık tutulması, sıvı alımının arttırılması önerilmektedir.



Baharla gelen hastalıklardan korunmada önerilen bir medikal tedavi bulunmamaktadır. Ancak, alerjik hastalıkların ortaya çıkmasını önleyen veya alerjiye bağlı yakınmaların şiddetini azaltabilen koruyucu ilaçlar doktor kontrolünde kullanılabilir. Grip aşıları, uygun mevsimde, uygun görülen çocuklara, doktor kontrolünde yapılabilir.



(AA)

