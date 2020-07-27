Hastaların yaklaşık dörtte birinin ölüm riski taşıdığı İran'da hükümet sözcüsü Koronavirüs'e yakalandı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, hükümet sözcüsünün görülen belirtiler üzerine yaptırdığı Koronavirüs (Covid-19) salgın testinin pozitif çıktığı ve evinde istirahat ettiği belirtildi.

Açıklamada Rebii'nin daha sonra yakın gözlem için hastaneye yatırıldığı aktarıldı. Hükümet sözcüsünün bu nedenle haftalık basın toplantısı da iptal edildi.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin de Covid-19'a yakalandığı iddia edildi ancak resmi olarak teyit ya da yalanlama gelmedi.

Hastalarının yaklaşık dörtte biri ölüm riski taşıyor

Öte yandan Tahran Sina Hastanesi Acil Servis Başkanı Dr. Puya Payendemehr, Covid-19 nedeniyle son bir ayda hastaneye yatan kişilerdeki ölüm riski oranının yüzde 24,4 olduğunu söyledi.

Payendemehr, "Son 30 günde elde edilen verilere göre, hastanede yatan Covid-19 hastalarından yüzde 24,4'ünün hayatını kaybetme riski bulunuyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınında son 24 saatte 212 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 434 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Bakanlık, böylece Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 15 bin 912'ye, vaka sayısının da 293 bin 606'ya çıktığını aktardı.