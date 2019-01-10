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Hastaları gizli kamera ile kaydeden doktor tutuksuz yargılanacak

Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,(DHA)-İZMİR'de, kadın hastalarının mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesi aracılığıyla yaydığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

10 Ocak 2019 00:47

Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,(DHA)-İZMİR\'de, kadın hastalarının mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesi aracılığıyla yaydığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından öğle saatlerinde sağlık kontrolünün ardından Bayraklı\'daki İzmir Adliyesi\'ne sevk edilen şüpheli, yaklaşık 4 saat boyunca savcılıkta ifade verdi. İfade verme işleminin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, 21.20 sıralarında adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüpheli E. B. Ç tutuksuz yargılanacak.

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