Hastalar saatlerdir ilaçlarına ulaşamıyor!

T24 - İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Semih Güngör, dün (1 Mart 2010) başlayan Medula Reçete Provizyon Sistemi nedeniyle Türkiye genelinde hastaların en az 36 saattir ilaçlarına ulaşamadığını söyledi.



Semih Güngör, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) dün uygulamaya başladığı Medula Reçete Provizyon Sistemi'nde yaşanan aksaklıkları dile getirdi ve ''SGK ilaç hizmetini durduran yeni provizyon sisteminin ertelenmesi konusundaki uyarıları acilen dikkate almalıdır'' dedi.



''SGK'nın altyapısı tamamlanmadan uygulamaya geçtiği Medula Reçete Provizyon Sistemi nedeniyle Türkiye genelinde hastalar en az 36 saattir ilaçlarına ulaşamıyor'' diyen Güngör, dün kurumdan yapılan açıklamada gerekli önlemlerin alındığının ifade edildiğini ancak sorunun bugün de sürdüğünü söyledi.



Sistemde ciddi sıkıntılar yaşanıyor



Çalışmayan yeni sistemin, ek giriş bölümleri nedeniyle eczacıların yükünü de ağırlaştırdığını ileri süren Güngör, gerek hastaların rapor bilgilerinin gerekse doktorların diploma numarasının ya da branşının sistemden sorgulanması gibi alanlarda ciddi sıkıntılar yaşandığını anlattı. Sistemin veri tabanınından kaynaklanan eksik ve yanlış bilgilerin, hastaların ilaç almasını engellediğini de belirten Güngör, bu sistemin acilen kaldırılmasını istedi.



Güngör, sistemden kaynaklanan sorunların eczacı ile hastayı karşı karşı getirdiğini de ifade ederek, bu sorunlar yarın da çözülmezse ''eczacıları SGK'nın kapısına yığacaklarını'' belirtti.



Özellikle yatan hasta, ameliyata girecek ya da kan ürünlerine ihtiyacı olanların yaşadığı sıkıntıya dikkati çeken Güngör, sorunların çözülmesi için geçici olarak önceki provizyon sistemine dönülmesini istediklerini de kaydetti.

