Hasta yakınları, doktoru dövdü (2)

DOKTORA SALDIRI KAMERADA

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü Başhekimlik binası önünde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu\'na hasta yakınlarının saldırısı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hasta yakınları, Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu\'nu üzerine yürüyüp, yumrukluyor.

Olayla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu, \"Saat 08.50 sıralarında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne girerken, hasta giriş kapısı dışında yakının kaybı nedenli ağıt yakan iki kadın ve yanındakilere yaklaştım. \'Merhaba, ben hastanede çalışan bir doktorum. Başınız sağ olsun, acınızı anlıyorum. Ancak burası, hastası ameliyatta veya yoğun bakımda olan çok sayıda hasta yakınının bekleme alanıdır\' deyip, sonra bayanların yakınındaki kişiye, \'Beyefendi, bayanları buradan uzaklaştırabilir misiniz, burası çok hassas bir yerdir\' dedim. Daha sonra hastaneye doğru yürürken, ölenin yakınların tarafından \'Ulan burada da ağlayamayacak mıyız\' söylemleriyle 8-10 hasta yakınının bana karşı topluca linç girişimine maruz kaldım. Ben bu sırada \'Doktorum, yanlış anladınız\' dememe rağmen, ölen hasta yakınlarının saldırısı devam etti. Güvenlik görevlilerinin araya girmesi esnasında, grubun elinden kurtuldum. Daha sonra hastane içine kaçarak kurtuldum\" diye konuştu.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ise saldırıyı kınadıklarını belirterek, \"Sebebi ne olursa olsun şiddet olaylarını kabul etmemiz mümkün değildir. Prof. Dr. Cevrioğlu\'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak şiddet olaylarının takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz\" dedi.



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