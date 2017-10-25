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Hasta yakını görevliyi bıçaklandı

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) ADANA'da annesinin rahatsızlığı nedeniyle Adana Şehir Hastanesi'ne gelen Kadir S

25 Ekim 2017 03:42

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) ADANA\'da annesinin rahatsızlığı nedeniyle Adana Şehir Hastanesi\'ne gelen Kadir S. kendisine sıra gelmediği gerekçesiyle tartıştığı hasta kayıt görevlisi Ferhat K.\'yi bıçakla yaraladı. 
Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir İlçesi\'nde bulunan Adana Şehir Hastanesi\'nde meydana geldi. Kadir S. rahatsızlanan annesini acil servise getirip sıra numarası aldı. Bir süre sonra Kadir S. kendisine sıra gelmeyince hasta kayıt görevlisi Ferhat K.\'nin üstüne yürüdü. Çıkan tartışmada Kadir S. cebinden çıkardığı bıçakla Ferhat K.\'yı iki yerinden yaraladı. Hastane güvenlik görevlisi ve polisin müdahalesiyle Kadir S. etkisiz hale getirilirken, Ferhat K. aynı hastanede tedaviye alındı. Kadir S.\'nin polis merkezine götürülmesi sırasında annesi baygınlık geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 


 

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