Hasta ve yakınları hemşireyi tartakladı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Güney, Salıpazarı İlçesi\'nde acil servise başvuran bir hasta ve 2 yakınının görevli bir hemşireyi tartakladığını, başka bir hemşireye de fiziksel müdahalede bulunduğunu belirterek olayı kınadı.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Güney, Kurban Bayramı\'nın üçüncü günü Salıpazarı İlçesi\'nde iki sağlık çalışanına yönelik yapılan şiddet olayı ile ilgili açıklamada bulundu. Güney, geçen 3 Eylül Pazar günü saat 17.45\'de Salıpazarı Devlet Hastanesi acil servisine giriş yapan ve müşahade odasına alınmak istenen hastanın ve iki yakınının görevli bir hemşireyi tartakladığını, başka bir hemşireye de fiziksel müdahalede bulunduğunu belirterek olayı kınadı.

Saldırı nedeniyle bir hemşireye istirahat raporu verildiğini söyleyen Güney, \"Olaya dair beyaz kod kayıtları tutulmuş, gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Görevi başında meslektaşımızın darp edilerek şiddete maruz kalması hepimizi derinden üzmüştür. Sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarımız kutsal bir görevi fedakarca yerine getirmektedirler. Özverili sağlık çalışanları olarak sağlık hizmetlerini halkımızın tamamına din, dil, ırk ayrımı yapmadan sunuyoruz. Fakat böylesine kutsal bir görevi yerine getiren, şifa veren ellere karşı yapılan her türlü şiddet asla kabul edilebilir değildir.Adli makamlara intikal eden tüm vakaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini isteriz. Şiddete maruz kalmış olan sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sağlık çalışanlarına yapılan her türlü şiddeti kınıyoruz\" dedi.



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