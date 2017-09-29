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Hasta tarafından bıçaklanan doktor, ağır yaralandı (3)

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI  Sağlık Bakanlığı, Iğdır Devlet Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Op

29 Eylül 2017 00:10

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI 

Sağlık Bakanlığı, Iğdır Devlet Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serkan Yarımoglu\'nun  bir hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık Yarımoğlu\'nun  Göğüs ve batın bölgesinden yaralandığını, kalp damar cerrahi ve genel cerrahi uzmanları tarafından müdahale edildiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı Yarımoglu\'nun  ameliyatı sonrası olası ihtiyaç durumunda Yarımoğlu için  hava ambulansının hazır bekletildiğini, tedbiren Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde ise  gerekli hazırlıkların yapıldığını kaydetti. Saldırıyı  gerçekleştiren şahısın yakalandığı ve hakkında  adli işlem başlatıldığı bilgisi aktarılan açıklamada Sağlık Bakanı  Ahmet Demircan\'ın saldırıya uğrayan hekimin sağlık durumunu ve olayı bizzat takip ettiği ifade edildi.  Bakanlık  saldırıyı kınarken,  saldırıya uğrayan hekime acil şifalar diledi. 


Haber: IĞDIR,(DHA) 

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