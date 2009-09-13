Hasta olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Uzmanlar, kişinin tırnak, göz, ayak bileği ve avuç içlerine bakarak ciddi sağlık sorunlarının işaretlerini görebildiğini belirtti.



Bir dakika boyunca alıp verilen nefesin sayılmasıyla bile hastalığa yakalanıp yakalanılmadığının tespit edilebileceğini ifade eden uzmanlar, "Eğer dakikada 15 ya da daha az nefes alıp veriyorsanız ciğerlerinizin sağlıklı olduğu söylenebilir, fakat bu sayı 15'ten fazla çıktıysa bir sorun olduğu söylenebilir." dedi.



Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, tırnak, göz ve ayak bileklerinin kontrol edilmesiyle hastalık belirtilerinin görülebileceğine dikkat çekiliyor.



Tırnakların insan sağlığında önemli bir gösterge sayıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tırnaklarınızda mavilik ya da morluk görmeniz bir kalp hastalığıyla karşı karşıya olduğunuzun işareti olabilir. Tırnaklarınızın üstünde tümsekler bulunuyorsa ve kalın tırnaklarınız varsa solunum yollarınızda bir sorun olabileceği söylenebilir.



Aynaya yaklaşın ve bir gözünüze dikkatlice bakın. Göz bebeğinizin çevresinde bulunan iris tabakasının etrafında beyaz bir daire olması kolesterol seviyenizin yüksek olduğu anlamına gelebilir. Avuç içlerinize bakarak karaciğeriniz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Kırmızı ve lekeli avuç içi sorunlu karaciğerin işaretçisi olabilir.



Günümüzde gittikçe yayılan alzheimer ile savaşmak için hafızanızın ne kadar güçlü olduğunu sürekli kontrol edin. İşte size basit bir test. Düz bir yüzeye 10 adet eşya koyun ve 10 saniye bakıp gözlerinizi kapatın. Eşyaların çoğunu hatırlamıyorsanız önlem almalısınız. Yere yatarak bacaklarınızı dümdüz uzatın. Bir bacağınızı havaya kaldırın, birinin ayağınıza basmasıyla bacağınız yere düşüyorsa kaslarınızda zayıflık olabilir. Yere bir metre uzunluğunda bir çizgi çizin. Üzerinde rahat rahat yürüyebiliyorsanız, vücudunuzun koordinasyonu iyi işliyor demektir.



Vücut şekliniz elmaya benziyorsa, yani yağlarınız belinizin çevresinde toplanıyorsa, kalp sorunu yaşama riskiniz daha fazla. Her 3 saatte bir tuvalete birden çok gitme ihtiyacı mı hissediyorsunuz? Diyabetin en erken alarmlarından biri sık sık tuvalete gitmektir. Eğer dişleriniz kanıyorsa, kalbiniz tehlikede anlamına gelebilir. Baş parmağınızla ayak bileğinizin arka kısmına bastırın. Eğer bastırdığınız noktada çok fazla çukurluk oluşuyorsa, o zaman kalp, akciğer, böbrek sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz."



