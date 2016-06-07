Hasta nakli yapan ambulans takla attı; hasta hayatını kaybetti

Sakarya'da hasta nakli yapan ambulansın takla atması sonucu hasta hayatını kaybederken, 3 sağlık personeli yaralandı.

Ferizli ilçesinden Adapazarı ilçesinde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi'ne hasta nakli yapan ambulans, Adapazarı-Karasu yolu Ferizli mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Direğe çarpan ambulans ters dönerek durabildi.



DHA'nın haberine göre; kazayı gören diğer sürücüler hemen itfaiye ve 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ambulans içinde bulunan hasta ve 3 sağlık personelini çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.



Ambulanslarla Ferizli Devlet Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına aldı.



Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ismi öğrenilemeyen hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.