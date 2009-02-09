Hasta Müslüman, doktor Yahudi, hastane Katolik

Yüzünün sağ tarafı bir tümör ile tamamen felç olan 11 yaşındaki İstanbullu Batuhan’ı Yahudi Dr. Marcelo Hochman, ABD’de hayata döndürdü.



Batuhan’ı adına kurulan internet sitesinden bulan Dr. Hochman, 6 yılda 10 ameliyat gerçekleştirdi. Masrafları da South Carolina eyaletinin Charleston şehrindeki Katolik Roper Hastanesi karşıladı.



Yüzünün sağ tarafı doğuştan kılcal damar büyümesi (Hemanjion) yüzünden oluşan tümör ile tamamen felç olan Batuhan İtkü (11), Amerikalı hayırsever doktor Marcelo Hochman tarafından 6 yıldır arka arka arkaya yapılan ameliyatlar sayesinde büyük değişim yaşadı.



Hürriyet gazetesinin haberine göre Doktor Hochman, 2003 yılında ilk defa tedavi için geldiği ABD’de minik Batuhan’ın önce tümörünü aldı, daha sonra ise sırtından alınan deri ile yeni bir yanak yaptı. Batuhan, daha sonra yapılan yaklaşık 10 ameliyat sayesinde okuluna gidebilecek duruma geldi.



Geçen hafta South Carolina eyaletinin Charleston şehrindeki Roper Hastanesi’nde yapılan son ameliyatlar sayesinde Batuhan artık sağ gözünü kapatabilecek, daha rahat konuşabilecek ve rahatça nefes alabilecek. 1829’da kurulan ve Güney Carolina’nın en eski Katolik hastanelerinden olan Roper Hospital, St. Francis Kilisesi’ne bağlı bir sağlık kurumu.



İnternetten buldu



Ameliyatların Batuhan 18 yaşına gelene kadar devam edeceğini söyleyen baba Levent İtkü ve anne Ayla İtkü, 2 yetişkin ve sağlıklı çocuklarının ardından Batuhan’ın yüzünde tümör oluşması üzerine Türkiye’de çalmadık kapı bırakmamışlar, ne var ki hiçbir doktor ameliyata yanaşmayınca, varlarını yoklarını ortaya koyup çareyi Amerika’da aramışlar. İstanbul’da özel makam şoförü olarak çalışan baba Levent İtkü, oğlunun adına kurdurduğu "www.batuhanitku.net" internet sitesi sayesinde doktorların dikkatini çektikten sonra ABD’de kurulu "Hemangioma Tedavi Vakfı"nın başkanı Dr. Marcelo Hochman, Batuhan’ın tedavisini ücretsiz olarak yapmayı kabul etti. Türk Hava Yolları’nın New York’a kadar, "tatil.com" sitesinin ise aktarma biletlerini sağlaması üzerine Charleston’a gelen aile Batuhan’ın arka arkaya geçirdikleri toplam 10 ameliyat sonrasında geleceğe daha umutlu bakıyorlar.



Gözü kapanacak



İstanbul, Dudullu’da 75. Yüzyıl İlköğretim Okulu’nda üçüncü sınıfa giden Batuhan, son geçirdiği 3 ameliyattan sonra artık sağ gözünü kapatabilecek, daha düzgün konuşabilecek ve rahat nefes alabilecek. Batuhan’ın sağ gözünü kapatabilmesi için doktorlar önce göz kapağının üzerine ağırlık olarak altın yerleştirdiler. Ardından, nefes almakta her zaman zorluk çeken Batuhan’a bir de burun ameliyatı yapılarak nefes borusu genişletildi. Yüzündeki tümörün alınması ve sırtından alınan yeni derinin yanağa dikilmesi ile dengesi bozulan dudakları da estetik ameliyatla düzeltildi. Yıllarca sadece süt ve sıvı yemeklerle beslenen Batuhan artık yaşıtları gibi beslenebilecek.



Birşeyler yapmak için sorumluyuz



Batuhan’ı ameliyat eden Dr. Hochman, yaptığı açıklamada, tedavi boyunca üç ayrı dini inancın bir araya gelip kendilerine kuvvet verdiğini vurgulayarak "Ben Museviyim, Batuhan Müslüman, bu hastane ise Katolik, böyle bir birlik olunca bunların hiç anlamı kalmıyor. Bu bir şeyler yapmak için sorumluluğumuz olduğunu gösteriyor" dedi.



3 ameliyat daha



Batuhan’ın babası Levent İtkü, acil olarak 3 ameliyat daha yapılması gerektiğini söyledi. Yüzünün büyük bölümü doğuştan tümörle kaplı olan Batuhan’a önce denge sorunu yaşatan beyincikte, sonra yüzde 70 görme kaybı olan sağ gözünde, daha sonra da dişlerinde bir ameliyat gerekiyor. Baba İtkü, bu ameliyatları, Hemangioma Tedavi Vakfı’nın karşılamadığını, özellikle Amerika’daki Türklerden hastane faturaları için destek beklediğini söyledi.

