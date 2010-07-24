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Dünya

HASTA MÜBAREK AFRİKA ZİRVESİNE KATILMIYOR KAHİRE (A.A)

24 Temmuz 2010 14:42

-HASTA MÜBAREK AFRİKA ZİRVESİNE KATILMIYOR KAHİRE (A.A) - 24.07.2010 - Sağlık durumunun iyi olmadığı öne sürülen Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in Afrika zirvesine katılmayacağı açıklandı. Mısır resmi basınının haberinde, Mübarek'in, Uganda'da yapılacak ve Nil sularının paylaşımı konusunun görüşülmesi beklenen zirvede Mısır'ı temsilen Başbakan Ahmed Nazif'i görevlendirdiği belirtildi. Hükümet yetkilileri, 14 Temmuzda yaptıkları açıklamada, sağlık durumunun kötü olduğu söylentilerine son vermek için 82 yaşındaki Mübarek'in Afrika zirvesine katılacağını ifade etmişti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Süleyman Avvad da geçen çarşamba günkü açıklamasında, Mübarek'in sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki haberleri yine reddetmişti.

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